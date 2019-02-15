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E-ticaret 14 Şubat’ı Sevdi

14 Şubat Sevgililer Günü, e-ticaret üzerinden yapılan satışlara büyük ivme kazandırdı. Sevgililer internetten en çok takı ve mücevher alırken, Ideasoft’un incelemesine göre sevgililer günüyle birlikte internet siparişleri önceki aya göre %21,5 arttı.

E-ticaret 14 Şubat’ı Sevdi

14 Şubat Sevgililer Günü, e-ticaret üzerinden yapılan satışlara büyük ivme kazandırdı. Sevgililer internetten en çok takı ve mücevher alırken, Ideasoft’un incelemesine göre sevgililer günüyle birlikte internet siparişleri önceki aya göre %21,5 arttı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:15
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E-ticaret 14 Şubat’ı Sevdi

Türkiye’nin lider e-ticaret altyapı şirketi IdeaSoft, kullanıcısı olan ve yılda 4 milyon sipariş alan 7000 e-ticaret şirketi arasından; takı, ayakkabı, elektronik eşya, kozmetik, hediyelik ürünler satışı yapan 953 şirketi seçerek Sevgililer Günü haftasında gerçekleşen online alışverişleri inceledi. 1-14 Şubat tarihleri arasında Ideasoft kullanıcısı 953 sanal mağazanın siparişlerinin analiz edildiği rapora göre; sevgililer günüyle birlikte internet siparişleri önceki aya göre %21,5 arttı. Takı/mücevher, kozmetik ürünler ve hediyelik eşyalar Sevgililer Günü için internet alışverişlerinde en çok tercih edilen hediye grupları oldu.

Sevgililer Günü ile online alışveriş harcamaları katlandı

14 Şubat’a özel kampanyalar ve online fırsatlar hediye seçiminde tüketicileri internete yönlendirdi. Sevgililer günü hediyeleri için yapılan harcamalar incelendiğinde takı ve mücevher ürünleri için yapılan harcama tutarı şubat ayının ilk iki haftasında ocak ayının aynı dönemine göre %114 arttı. Saat ve optik ürünlerinde artış %100’e ulaşırken, kozmetik ürünlerinde %49, hediyelik eşyada %38,5 ayakkabı ve hazır giyimde ise %17’lik harcama artışı tespit edildi.

Sevgililerin internetten aldığı hediyelerde en çok sipariş artışı takı ve mücevherde yaşandı

Şubat ayının ilk 2 haftasında sipariş sayıları da yükseldi. Takı ve mücevher siparişlerinin sayısı Sevgililer Günü haftasında %108 artış göstererek hediye alışverişlerinde ilk sırayı aldı. Makyaj malzemeleri, parfüm ve bakım ürünlerinin yer aldığı kozmetik ürün siparişlerinde %66 artış izlendi. Özel günlerde çokça tercih edilen ayakkabı ve hazır giyim ürünlerinde %30’luk, hediyelik eşyalarda ise %24’lük sipariş artışı yaşandı. En kısıtlı artış %16 ile kitap siparişlerinde ve %9 ile elektronik ürünlerde gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ideasoft CEO’su Seyhun Özkara şunları aktardı: “Özel günlerde e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişler, ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Özellikle tüketiciye yönelik ek indirimler ve özel pazarlama kurguları satın alma kararını dijitale taşıyor. E-ticarete artan bu ilgi sayesinde yılda ortalama 4 milyon siparişe ev sahipliği yapan Ideasoft her yıl %35 büyüyor.”

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E-ticaret14 ŞubatInternet SiparişleriSevgililer Günü
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