"E-SINAV" SİSTEMİNİN YAYGINLAŞMASI AMAÇLANIYOR

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ehliyet sınavı gibi açık lise ve açık ortaokul sınavlarının da elektronik ortamda yapılabilmesi için çalışma başlattı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce pilot illerde "ehliyet sınavı" olarak da adlandırılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavını (MTSKS) elektronik ortamda yapmaya başladıklarını hatırlattı.

Elektronik sistemin soruların hazırlanmasından basılmasına ve nakliyesinden değerlendirmesine kadar birçok alanda kolaylık sağladığını belirten Çetin, masrafları azaltan sistemin adaylar için de büyük kolaylık sağladığını aktardı.

Sistem sayesinde adayların internet ortamında sınav randevusu alabildiğini anlatan Çetin, adayların sınavdan çıkar çıkmaz da girdiği sınavın sonucunu anında alabildiğini söyledi. .

Ehliyet sınavının elektronik ortamda şu anda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 16 ilde gerçekleştirildiğini belirten Çetin, "En az yarı yarıya masrafları azaltan bir sistem diyebiliriz. Şu anda 16 ilimizde elektronik sınav uygulaması gerçekleştiriliyor. 4 ilimiz daha sınav yapmaya hazır hale getirildi. Buralarda da başlayacağız. 17 ilimizde de kurulum çalışmalarımız devam ediyor. Biz 81 ilimizde de bu elektronik sınav merkezlerini yaymayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "Başka sınavlar da yapılabilir"

Bakanlık bünyesinde, geniş katılımlı bazı sınavların da elektronik ortamda yapılması için planlamalar yapıldığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bakanlık bünyesinde geniş çaplı yapılan bazı sınavlarımızı da elektronik ortamda yapmayı planlıyoruz. Şimdilik MTSKS'yi yapıyoruz. Büyük sınavlardan bir tanesi de Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınavları. Yakın zamanda bunları da elektronik ortamda yapmayı planlıyoruz. Arkasından başka sınavlarımızı da benzer sistemle yapılabilir. Belki tüm sınavlar mümkün olmayabilir çünkü elektronik sınav merkezlerinin kapasitesi sınırlı, aynı anda çok kişinin sınava girebileceği merkezler yok. Şu anda bu sebeple tüm sınavları yapmak mümkün olmayabilir."

- Vatandaş uygulamadan memnun

Şanlıurfa'da ehliyet sınavına giren adaylar ile usta öğreticiler de uygulamanın bir an önce ülke genelinde yaygınlaştırılmasını istediklerini dile getirdi.

Direksiyon öğreticisi Faruk Danacı, yeni sistemin zaman kaybının önüne geçtiğini söyledi.

Bekleme süresinin olmayışının her aday için memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Danacı, "Diğer sınavla iki, iki buçuk ay bekleniyordu. Şu an elektronik sisteme geçildiği zaman sınava girince bir saat içerisinde sonucunu alabiliyor. Aday geçemezse tekrar bir iki hafta içerisinde ikinci bir sınava girerek ehliyetini alabiliyor. Zaman kaybı yok, bekleme süresi yok. Kaldığında hemen beklemeden ikinci bir sınava daha girebiliyor." dedi.

Sınava giren İbrahim Halil Budak ise sistemin faydalı olduğunu belirterek, "Başkasının yerine sınava girmeye çalışan jokeyleri de engelleyici olur. Hem sürücü kursları hem de kursiyerler açısından bu sistem daha kolay." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı