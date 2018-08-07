e-Fatura milyarlarca liralık tasarruf sağlayacak

Türkiye’nin en çok elektronik belge işleyen lider e-Dönüşüm firması Foriba, her sektörden 8.500’i aşan referansıyla e-Dönüşüm konusunda Türkiye’deki öncülüğünü sürdürüyor, elektronik olarak gönderilen faturaların yaklaşık yüzde 80’i Foriba sistemi üzerinden geçiyor. Ülkemizde son dönemde hız kazanan e-Dönüşüm ile birlikte e-Fatura’ya geçen şirketlerin sayısı da artmaya devam ediyor.

Türkiye’de toplamda yaklaşık 2 milyon şirketten yalnızca 80.000’inin e-Fatura’ya geçişi tamamlandı. Bu rakam zorunluluk kapsamında 2019 yılında katlanacak artacak. Ayda 120 milyona yakın e-Arşiv ve 25 milyondan fazla e-Fatura düzenlendiğini açıklayan Foriba, bir kağıt faturanın maliyetinin 5 TL olduğunu, e-Dönüşümle beraber ülkemizin ve şirketlerin milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağının altını çizdi.

Zorunlu geçiş kapsamında, 60.000’den fazla mükellefin e-Arşiv’e geçeceğinin tahmin edildiğini açıklayan Foriba, e-İrsaliye tasarrufunun mevcut e-Fatura tasarrufundan 3 kat daha fazla olacağını belirtti. Foriba tarafından yapılan açıklamada cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere e-Arşiv zorunluluğunun getirilmesiyle tasarrufun boyutlarının daha da artacağı vurgulandı. Foriba, aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen, toplam tutarı 50.000 TL ve üzerinde olan faturaların, e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun da getirileceğini açıkladı.

Foriba, 25 milyon dolar getirecek

Türkiye’de elde ettikleri tecrübe ile uluslararası pazarda regülasyon teknolojileri ve finansal teknolojilere yön veren önemli şirketlerden biri olacaklarının altını çizen Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar: “Foriba olarak bir yandan e-Dönüşüm süreçlerindeki bilgi liderliğimizi devam ettirirken bir yandan da uluslararası pazarda sektörüne yön veren şirketlerden biri haline gelmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, 2020’de 25 milyon dolar gelir getirmeyi planlıyoruz ve bu gelirin yaklaşık yüzde 50’sinin yurt dışında yapacağımız satışlardan elde edeceğimizi öngörüyoruz” dedi.

Hedef, Avrupa, Asya-Pasifik ve Asya Merkez ülkeleri

Hedeflerinin, Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi ile Asya Merkez ülkelerinde hizmet vermeye başlamak olduğunun altını çizen Bahar, İtalya ve Macaristan’da projelere başlandığını, Polonya ve Litvanya için de müşteri analizleri ile beraber önümüzdeki aylarda projelerin canlıya alınacağını vurguladı.

Foriba’yı, birleşmeler, satın almalar ve yurtdışı planları ile birlikte, 1 yıl içerisinde müşteri sayısı ve ciro anlamında yüzde 100 büyütmeyi öngördüklerini vurgulayan Koray Gültekin Bahar, 2018 yılı içerisinde şirket bünyesine İtalya ve Türkiye’den en az birer şirketi daha dahil edeceklerinin altını çizdi.