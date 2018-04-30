E-Devlet’teki ilk enerji şirketi Limak Uludağ Elektrik oldu

Kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlamak amacıyla kurulan e-Devlet Kapısı vatandaşlara birbirinden farklı hizmetler sunuyor. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne kadar pek çok kamu kurumu hizmetine ve bilgisine e-Devlet üzerinden erişebiliyor.



VATANDAŞLARA BÜYÜK KOLAYLIK

Limak Uludağ Elektrik vatandaşların elektrik ile ilgili bilgilerine de aynı kanaldan ulaşabilmeleri için önemli bir adım attı. e-Devlet Nisan ayı itibariyle Limak Uludağ Elektrik aboneleri için de hizmet vermeye başladı.Vatandaşlar artık e-devlet kapısı üzerinden abone ve sayaç bilgilerini kontrol etme, ödeme bilgilerinin dökümüne ulaşabilme ve borç sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Proje tamamlandığında abonelik başlatma ve sonlandırma işlemleri de ıslak imzaya gerek duyulmadan site üzerinden gerçekleştirilebilecek.



“HIZLI VE KALİTELİ HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkarmak adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac “Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızın bir sonucu olarak e-devlette yer alan ilk enerji şirketi olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Hali hazırda abonelikten, güvence bedeli iadesine kadar pek çok hizmeti kendi www.limakuludag.com.tr internet adresimizdeki online işlem merkezimizden sunuyoruz. Ancak e-Devlet’te hizmet vermeye başlayan ilk enerji şirketi olmak bizim için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Uzun zamandır online işlem merkezi ile kesintisiz hizmet vermekte olan şirketimizin teknolojik alt yapısı e-devlet entegrasyonunda önemli bir avantaj oldu. Vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına tüm iletişim kanallarını kullanmak için seferber olan ekibimiz ile gelişen teknolojiyi takip etmeye ve yenilikçi hizmetleri vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz.” dedi.