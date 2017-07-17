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Düzce'de hasta kayıtları bulunan depo yandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:34
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Düzce'deki hasta kayıtlarının bulunduğu depoda çıkan yangında çok sayıda evrak kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de hasta kayıtları bulunan depo yandı
DÜZCE (AA) - Düzce'deki hasta kayıtlarının bulunduğu depoda çıkan yangında çok sayıda evrak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde bulunan eski Sosyal Sigortalar Hastanesi'nin bahçesinde bulunan arşiv deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olan yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, deponun camlarını kırarak, müdahalede bulundu. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Olay yerine gelen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Müdürü Özkan Çalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Olayın kundaklama olabileceğinden şüphelenildiğini aktaran Çalış, "Bu depo eski hasta kayıtlarımızın olduğu depo. Zaten kısa süre içerisinde taşıyacaktık kalan evrakları da. İtfaiyeci arkadaşlarımız müdahale ediyor. Çıkış nedeni olarak kundaklamadan şüpheleniliyor." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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