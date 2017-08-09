Duvarlarınıza doğadan bir dokunuş

Evinin dekorasyonu için alternatif fikirler arayanlar, Egepen Deceuninck’in farklı mekanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarladığı dekor lambrileri ile duvarlarına hayat katıyor. Dekor Lambri, hem yalıtım malzemesi olması hem de dekoratif yapısı ile kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Ahşap ile gelen doğallık

Dekor Lambri, ahşap görünümü ile doğanın izlerini duvarlarınıza taşıyor. Antik meşe, kiraz, altın meşe, fındık gibi birçok farklı renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulan dekor lambriler evinde doğallık arayanların son gözdesi. İç mekan dekorasyonunda da kullanılabilen desen baskılı lambriler yaşam alanlarına şık ve temiz görünüm kazandırıyor.

Dekor lambri ile daha sıcak mekanlar

Dekor Lambri, duvarlarınızı tekdüzelikten kurtarmak için de birebir. Ahşap görünümü ile evinizi daha sıcak mekanlara dönüştüren lambriler, estetik ve samimi havası ile öne çıkıyor.