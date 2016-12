Dünya'nın Lojistik Devleri İstanbul'da biraraya geldi

Çağ Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan'ın davetlisi olarak panele katılan isimler arasında; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yük Dairesi Başkan Yardımcısı Naci Özçelik, 170 bin çalışan bulunan Ukrayna Devlet Demiryolları’nda Yuriy Merkulov- Head of the Commercial Department of Ukrzaliznytsia, PJSC , Thachenko Alexandır – Acting Head of the Branch ‘Transport Logistics Center’ , Ivan Iemets – Head of the Liski, Transport Service Center, Odessa Branch , Mysnik Alla – Acting Head of the Refrigerated Wagons Company Branch , Alexei Pushkaryov – Director of Belintertrans Transport Logistic Center, Mogilev Branchve Romanya Demiryolu şirketlerinden üst düzey yöneticiler ve bölge lojistik sektörünün önemli isimleri vardı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in Romanya-Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Lojistik İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Yılmaz Soycan panelde ev sahibi olarak sektör temsilcilerini misafir etti. 26 ülkeden 180 katılımcıyı ağırlayan ve 50'yi aşkın ülkeden 15 bin ziyaretçinin buluştuğu Logitrans Transport Lojistik Fuarı'ndaki panelde liman ve lojistik alanında ulusal ve uluslararası durum ele alındı.



Panelin Ana Konusu Yeni Multi-Modal Lojistik Taşıma Hatları

Ukrayna, Belarus, Polonya ve Romanya'da gösterdiği başarılı faaliyetleriyle bölge lojistik sektöründe söz sahibi olan Çağ Lojistik A.Ş. özellikle geçtiğimiz günlerde imzaladığı yeni anlaşmayla artık Türkiye'yi Doğu Avrupa ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan bir lojistik koridoru haline getirdi. Bu anlaşma sonrası bölgenin taşımacılık şirketleri Çağ Lojistik A.Ş. ile birlikte yaptıkları ortaklaşa çalışmalara hız kazandırmayı hedefliyor. Panelde Ukrayna, Belarus, Polonya, Romanya ve Türkiye arasında yapılan; demiryolu, karayolu ve denizyolu taşımacılığının nasıl daha ucuz, kaliteli ve sürekli olacağı ele alındı, şirket yöneticileri bu yöndeki fikirlerini hem sektör temsilcileri hem de basınla paylaştı.



Stratejik Ortaklık ve Lojistik Çözümler Masaya Yatırıldı

Uzun yıllardır bölgede faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri; stratejik ortaklık ve lojistik çözüm ortaklığı çalışmalarını çeşitlendirip, bölgedeki taşıma hacminin arttırılması, artış eğiliminde olan maliyetlerin en aşağı çekilmesi ve sabit fiyatla düzenli taşımacılığın standart hale getirilmesi konusunda fikir birliğine vardı.



Türkiye'nin Önemine Dikkat Çekildi

Panel boyunca söz alan konuşmacılar, Türkiye'nin konumu itibariyle çok önemli bir stratejik güce sahip olduğunu, tüm lojistik taşımacılık ağlarının kesişme ve aktarma noktası haline geldiğini, bunun da Türkiye'nin ticari olarak özellikle bölgede elini çok güçlendirdiğine dikkat çekti.



Lojistiğin Önemi Bir Kez Daha Vurgulandı

Sanayicilerin, üreticilerin ve ihracatçıların özellikle ilgi gösterdiği fuar ve panellerde, yurtdışına ihracat yapan sektör ve şirket temsilcileri Çağ Lojistik A.Ş. yöneticileriyle biraraya geldi. Geniş bir coğrafyadan gelen katılımcılar ürünlerin pazara en iyi şekilde sunulması için önerdikleri ürün ve hizmetlerini fuar ve panelde Çağ Lojistik A.Ş. temsilcilerine iletme fırsatı buldu.



Panel ve Fuara İlgi Çok Büyük Oldu

Deniz, hava, kara ve demiryolu taşımacılarının tümünün temsilcilerinin bulunduğu Logitrans’ta, limanlar ve inter-modal taşımacılık ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir lojistik modelleri fuarın ana temasını oluşturdu. Dünyanın önde gelen liman otoriteleri ile denizcilik şirketleri de fuara büyük ilgi gösterdi.