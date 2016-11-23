Dünya'nın Lojistik Devleri İstanbul'da biraraya geldi

Panelin Ana Konusu Yeni Multi-Modal Lojistik Taşıma Hatları
Ukrayna, Belarus, Polonya ve Romanya'da gösterdiği başarılı faaliyetleriyle bölge lojistik sektöründe söz sahibi olan Çağ Lojistik A.Ş. özellikle geçtiğimiz günlerde imzaladığı yeni anlaşmayla artık Türkiye'yi Doğu Avrupa ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan bir lojistik koridoru haline getirdi. Bu anlaşma sonrası bölgenin taşımacılık şirketleri Çağ Lojistik A.Ş. ile birlikte yaptıkları ortaklaşa çalışmalara hız kazandırmayı hedefliyor. Panelde Ukrayna, Belarus, Polonya, Romanya ve Türkiye arasında yapılan; demiryolu, karayolu ve denizyolu taşımacılığının nasıl daha ucuz, kaliteli ve sürekli olacağı ele alındı, şirket yöneticileri bu yöndeki fikirlerini hem sektör temsilcileri hem de basınla paylaştı.
Stratejik Ortaklık ve Lojistik Çözümler Masaya Yatırıldı
Uzun yıllardır bölgede faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri; stratejik ortaklık ve lojistik çözüm ortaklığı çalışmalarını çeşitlendirip, bölgedeki taşıma hacminin arttırılması, artış eğiliminde olan maliyetlerin en aşağı çekilmesi ve sabit fiyatla düzenli taşımacılığın standart hale getirilmesi konusunda fikir birliğine vardı.
Türkiye'nin Önemine Dikkat Çekildi
Panel boyunca söz alan konuşmacılar, Türkiye'nin konumu itibariyle çok önemli bir stratejik güce sahip olduğunu, tüm lojistik taşımacılık ağlarının kesişme ve aktarma noktası haline geldiğini, bunun da Türkiye'nin ticari olarak özellikle bölgede elini çok güçlendirdiğine dikkat çekti.
Lojistiğin Önemi Bir Kez Daha Vurgulandı
Sanayicilerin, üreticilerin ve ihracatçıların özellikle ilgi gösterdiği fuar ve panellerde, yurtdışına ihracat yapan sektör ve şirket temsilcileri Çağ Lojistik A.Ş. yöneticileriyle biraraya geldi. Geniş bir coğrafyadan gelen katılımcılar ürünlerin pazara en iyi şekilde sunulması için önerdikleri ürün ve hizmetlerini fuar ve panelde Çağ Lojistik A.Ş. temsilcilerine iletme fırsatı buldu.
Panel ve Fuara İlgi Çok Büyük Oldu
Deniz, hava, kara ve demiryolu taşımacılarının tümünün temsilcilerinin bulunduğu Logitrans’ta, limanlar ve inter-modal taşımacılık ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir lojistik modelleri fuarın ana temasını oluşturdu. Dünyanın önde gelen liman otoriteleri ile denizcilik şirketleri de fuara büyük ilgi gösterdi.
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