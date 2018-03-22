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DÜNYANIN EN MUTSUZ ÜLKELERİ

56 ülke baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, Türkiye bir önceki yıla oranla 5 basamak gerileyerek mutluluk endeksinde 74. sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN MUTSUZ ÜLKELERİ

56 ülke baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, Türkiye bir önceki yıla oranla 5 basamak gerileyerek mutluluk endeksinde 74. sırada yer aldı.

22 Mart 2018 Perşembe 11:04
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DÜNYANIN EN MUTSUZ ÜLKELERİ

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünya mutluluk endeksi oranlarını inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Türkiye ise bu listenin 74. sırasında yer alırken, bir önceki yıla oranla 5 basamak gerileme kaydetti. Mutluluk seviyesini belirlemek için; kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi ölçütler baz alındı.

DÜNYANIN EN MUTSUZ ÜLKESİ BURUNDİ

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiğimedya incelemesinde, konuyla alakalı 2 bin 763 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarına göre, Türkiye’de yaşayan insanların mutsuz olma nedenlerinin başında;geçim derdi, yaşam standardı, işsizlik, kadına yönelik şiddet ve son zamanlarda tırmanışa geçen cinsel taciz haberleri yer aldı. Finlandiya’nın ilk sırada yer aldığı listenin ilk beşinde yer alan diğer ülkeler ise; Norveç, İzlanda, Danimarka, İsviçre olarak belirlendi. Böylelikle dünyanın en mutlu insanlarının Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Buna karşın dünyanın en mutsuz ülkesi Burundi oldu. Burundi’yi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi gibi farklı ülkeler izledi. Araştırmanın 74. sırasında yer alan Türkiye’nin önünde ve arkasında bulunan ülkelerin Belarus ve Pakistan olduğu görüldü.156 ülke içinde yaşayan yabancılarında mutluluk endeksine bakılırken, Finlandiya yine zirveyi kimseye kaptırmadı. Bu sıralamanın sonunda yer alan ülke ise Suriye olarak belirlendi. Türkiye de bu listenin 53. sırasında kendine yer edindi.

Son Güncelleme: 22.03.2018 11:57
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