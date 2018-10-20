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Dünyanın en iyi 25 şirketi

Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri araştırmasının sonuçları açıklandı. 51 ülkede gerçekleştirilen analizde, 2 milyon 700 bin çalışan temsil edildi.

Dünyanın en iyi 25 şirketi

Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri araştırmasının sonuçları açıklandı. 51 ülkede gerçekleştirilen analizde, 2 milyon 700 bin çalışan temsil edildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:47
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Dünyanın en iyi 25 şirketi

Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri araştırmasında Great Place to Work modeline ait güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan boyutlar analiz edildi. Aynı zamanda Culture Audit analizi ile şirketlerin İK uygulamaları ve politikaları değerlendirildi. Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya 57 çok uluslu şirket dahil oldu.

Zirvede Salesforce var
Listenin bir numarası 32 bin çalışanı bulunan Salesforce oldu. İkinci sırada 161 bin çalışan sayısıyla Hilton gelirken, üçüncü sıraya 100 bin çalışana sahip Mars Inc yerleşti. Mayıs ayında açıklanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde de yer alan AbbVie, Hilton, 3M, SC Johnson ve Daimler Financial Services dünyanın en iyi çok uluslu şirketleri arasına girmeyi başardı.

Çalışanların için hakkaniyet ön planda
Araştırmada 2,7 milyon çalışan yorumundan elde edilen verilere göre, listeye giren şirketler en yüksek puanları çeşitlilik ve katılım boyutlarından aldılar. İlk 25 şirketteki çalışanların yüzde 92'sinden fazlası, cinsel yönelimleri, ırkları ve cinsiyetleri ne olursa olsun kendilerine adil bir şekilde davranıldığını düşünüyor.

Yenilikçiliğe açık olmak geliri 5,5 kat artırıyor
Çalışanların yeniliğe katkılarını önemseyen şirketlerin diğer şirketlere göre ekonomik performans bakımından birkaç adım önde olduğunu belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, araştırmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Son araştırmamız, tüm çalışanların inovasyona katılmasını sağlayan şirketlerin, yenilikçiliği daha az benimseyen şirketlere göre gelirlerini 5,5 kat artırdığını gösteriyor. Günümüzde hakim olan ekonomi türü, insan ekonomisi. Artık sadece üretim yapan şirketler değil, insana ve insani değerlere yatırım yapan şirketler ön planda yer alacak. İnsan ekonomisini harekete geçirmek isteyen şirketler, insani değerlere yatırım yapıyor.”
 

Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri listesi:
1.Salesforce 2. Hilton 3.Mars Inc 4.Intuit Inc 5.The Adecco Group 6.DHL 7.Mercado Libre 8.Cisco 9.Daimler Financial Services 10.SAS Institute Inc. 11.National Instruments Corporation 12.Stryker 13.SAP SE 14.Hyatt Hotels Corporation 15.Cadence Design Systems Inc 16.AbbVie 17.American Express 18.SC Johnson 19.EY 20.Admiral Group plc 21.3M 22.Belcorp 23.Adobe Systems Incorporated 24.Natura 25.Scotiabank
 

Great Place to Work hakkında:
Great Place To Work Enstitüsü, kurum kültürü konusunda uzmanlaşmış, 5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisiyle sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Great Place to Work, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlemekte ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. En İyi İşverenler listeleri, işveren markasının duyurulması ve güçlendirilmesi için şirketler tarafından tercih edilen ve kabul görmüş bir araştırmadır. Enstitü’nün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşımaktadır.

Son Güncelleme: 20.10.2018 12:25
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