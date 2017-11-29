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Dünyanın en büyük inovasyon yarışmasından Vestel’e “En Yenilikçi Marka” ödülü

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:14
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Uluslararası tasarım yarışmalarında bugüne kadar 400’den fazla ödülle Türkiye’nin en fazla ödül alan markası olan Vestel, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award’dan 10 farklı ürünüyle “En Yenilikçi Marka” ödülünü kazandı.

Dünyanın en büyük inovasyon yarışmasından Vestel'e 'En Yenilikçi Marka” ödülü
 Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, dünyanın en iyi markalarının yarıştığı Plus X Award’da yılın en yenilikçi markası seçildi. Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Plus X Award’da, teknoloji dünyasına kattığı yeniliklerin yanı sıra tasarım alanında da dikkatleri üzerine çeken Vestel, telekomünikasyon ürün grubunda ‘En Yenilikçi Marka’ ödülüne layık görüldü.
İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği yarışmada; yenilik, tasarım, yüksek kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji alanlarında ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar onurlandırılıyor.
Plus X Award, 14 yılı aşkın süredir düzenleniyor ve her yıl teknoloji, spor ve yaşam alanlarında dünyanın önde gelen markalarını ödüllendiriyor. Yarışmaya katılan markaların ürünlerinde aranan en önemli özellikler, yüksek kalite, uzun ömürlülük ve yenilikçi yaklaşıma sahip olması. Plus X Award, yarışmaya katılan şirketlerin inovatif yaklaşımlarını cesaretlendirerek gelişmelerini ve inovasyon alanında rekabet güçlerini artırmalarını destekliyor.

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