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Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden Ajinomoto, Türkiye’de güçlü yatırımlarla büyüyor

18 Ağustos 2017 Cuma 13:13
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1909 yılında kurulan; 130 ülkeye yayılmış satış ağı, 30 ülkedeki 118 fabrikası ve 32 bin 734 çalışanı ile Japonya’nın en büyük gıda şirketi Ajinomoto; Türkiye’de de güçlü yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Bünyesinde Türkiye’nin köklü gıda markası Kemal Kükrer’i bulunduran Kükre Gıda A.Ş.’nin yüzde 50’sini 2013 yılında satın alan Ajinomoto, 17 Ağustos 2017’de imzalanan sözleşme ile Kükre Gıda’nın kalan hisselerinin de sahibi oldu. Kükre Gıda hisselerinin yüzde 50’sini 181 milyon TL’ye alan Ajinomoto, Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Bizim Mutfak ürünlerini üreten Örgen Gıda’yı da Ülker’den 2017 yılı içinde satın almıştı. Ajinomoto Örgen Gıda CEO’su Sinan Altun, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz satın alma işlemleri ile Ajinomoto olarak Türkiye’ye 500 milyon TL’den fazla yatırım yapmış olduk. Ajinomoto’nun yaygın global ağı ve Ar-Ge gücü ile Türkiye’yi 5 yıl içinde önemli bir üs haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden Ajinomoto, Türkiye'de güçlü yatırımlarla büyüyor
Japonya’da 1909 yılında kurulan ve bugün dünyanın en büyük gıda şirketleri arasında yer alan Ajinomoto, Türkiye’de yatırımlarla büyümeyi hedefliyor. Ajinomoto, 2013 yılında Kemal Kükrer markasıyla sirke, nar ekşisi gibi sıvı sosları üreten Türkiye’nin köklü firması Kükre Gıda A.Ş.’nin yüzde 50 oranındaki hisselerini satın aldı. Daha sonra 15 Kasım 2016 tarihli Hisse Satış Sözleşmesi ile hazır çorba, bulyon, yemek harçları, puding, krem şanti, çikolatalı sos gibi ürünleri bulunan Bizim Mutfak markasının üreticisi Örgen Gıda’nın hisselerini Ülker’den alan Ajinomoto, 17 Ağustos 2017’de imzalanan sözleşme ile Kükre Gıda’nın kalan hisselerinin de sahibi oldu. 181 milyon TL’ye gerçekleştirilen satın alma ile Ajinomoto, Türkiye’nin en önemli gıda üreticileri arasına girdi.

 

“Türkiye’ye 500 milyon’dan fazla yatırım yaptık”

Ajinomoto Örgen Gıda CEO’su Sinan Altun, Türkiye’deki yatırım ve büyüme hedefleri doğrultusunda güçlü ve emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Ajinomoto, 108 yıllık köklü geçmişi, yaygın global ağı ve 1700 kişinin çalıştığı güçlü Ar-Ge departmanı ile bugün dünyanın en önemli ve en büyük gıda üreticileri arasında yer alıyor. Ajinomoto’nun bugüne kadar 500 milyon TL’den fazla yatırım yaptığı Türkiye’de çok büyük hedefleri var.

Yaptığımız yatırımlarla alanımızda Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından biri olduk. Yeni yatırımlarla bu kapasitemizi artırarak ve zenginleştirerek çok daha iddialı bir konuma ulaşacağız.”

 

“Türkiye, bölgesel üretim üssü olacak“

Ajinomoto’nun büyüme hedeflerinin Türkiye’ye verdiği önemi gösterdiğini vurgulayan Altun, Türkiye’deki yatırımlara devam edileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Ajinomoto’nun Ar-Ge gücü, global ağı, uzmanlığı ve yatırımlarımızla büyümemizi sürdüreceğiz. Bu amaçla büyük bir heyecan ve tutkuyla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminiz. Temel hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye’yi bölgesel üretim üssü haline getirmek. Ayrıca Ajinomoto’nun Ar-Ge gücünden yararlanarak, yeni ürünlere de odaklanacağız. Yol haritamızı belirledik; emin adımlar ve verimli yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz.”

 

“Kükre, büyümesine ivme katacak “

Ajinomoto’ya hisselerini devreden Gülel Ailesi adına konuşan Sabri Gülel, ‘Kükre’nin artık dünyanın en büyük gıda üreticilerinden birinin bünyesinde yer almasından gurur duyduklarını belirterek, “Türkiye’nin en köklü markalarından biri olan Kemal Kükrer’in bugünkü başarısının temelinde, yaptığı yoğun AR-GE faaliyetleriyle, Türk insanının damak tadına uygun bir ürün yelpazesi oluşturması yatıyor. Bu anlamda bu hazineyi, genlerinde araştırma ve geliştirme olan dünyaca büyük bir şirkete, 5. tat olan umami’yi keşfetmiş olan Ajinomoto’ya, devrediyor olmak bizler için büyük mutluluk. Ajinomoto çatısı altında Kemal Kükrer markasının önümüzdeki dönemde de büyümesini artan bir ivmeyle sürdüreceğine yürekten inanıyoruz.” dedi.
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