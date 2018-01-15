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Dünyanın en büyük AVM’lerinden birineae arma-elektropanç imzası!

Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE Arma-Elektropanç, Dubai’nin yeni gözde yaşam merkezlerinden biri olacak Dubai Hills Estate kapsamında, dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak inşa edilen Dubai Hills Mall’ın teknik müteahhitliğini üstleniyor.

Dünyanın en büyük AVM’lerinden birineae arma-elektropanç imzası!

Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE Arma-Elektropanç, Dubai’nin yeni gözde yaşam merkezlerinden biri olacak Dubai Hills Estate kapsamında, dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak inşa edilen Dubai Hills Mall’ın teknik müteahhitliğini üstleniyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:54
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Dünyanın en büyük AVM’lerinden birineae arma-elektropanç imzası!

Tamamlandığında dünyanın en büyük ve en lüks alışveriş merkezlerinden biri olacak Dubai Hills Mall, 700 bin metrekarelik alanda, 750’den fazla mağazasıyla dünya markalarını Dubai’de buluşturuyor. Yatırımcı firmanın Emaar, ana müteahhitin ALEC olduğu ve AE Arma-Elektropanç’ın 158.5 milyon dolar kontrat bedeliyle teknik müteahhitliğini üstlendiği proje Aralık 2019’da tamamlanacak.
 
Orta Doğu’nun en büyük 25 teknik müteahhidi arasında yer alan AE Arma-Elektropanç, Dubai’nin en prestijli projelerine imzasını atmaya devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak olan Dubai Hills Mall’ın teknik müteahhitliğini üstlenen AE Arma-Elektropanç, projenin tüm elektromekanik taahhüt işlerini anahtar teslim olarak yapacak. Ana müteahhitliğini ALEC’in üstlendiği ve Aralık 2017’de başlayan projenin Aralık 2019’da tamamlanması planlanıyor.
 
Dubai Hills Mall’ın üstlendikleri en büyük ve prestijli projelerden bir olduğunu belirten AE Arma-Elektropanç CEO’su Burak Ç. Kızılhan “Teknik müteahhitliğini üstlendiğimiz Dubai Hills Mall, tamamlandığında Dubai’nin ve dünyanın en lüks ve en prestijli alışveriş merkezlerinden birisi olacak.700 bin metrekarelik alana inşa edilen dev proje, Dubai’nin perakende sektörüne olduğu gibi turizm sektörüne de önemli ölçüde katkı sağlayacak. AE Arma-Elektropanç olarak, dünyanın en prestijli projelerinde yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
 
700 bin metrekarelik dev AVM
Dubai’deki Al Khail ve Umm Suqeim yollarının kesiştiği noktada yatırımcı firması Emaar tarafından hayata geçirilen 700 bin metrekarelik dev AVM’nin çevresine yine Emaar tarafından lüks villa ve site inşa ediliyor. AE Arma-Elektropanç, 158.5 milyon dolar kontrat bedeline sahip projenin elektromekanik sistemlerinin teminini üstlenecek.
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 15.01.2018 11:22
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