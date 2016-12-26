Dünyanın 27 ülkesinde on binlerce aile DemirDöküm panel radyatörleriyle ısınıyor

Türkiye’nin 140’ıncı Ar-Ge Merkezi’ne sahip DemirDöküm, dünya açılımını sürdürüyor. Kombi, klima, panel radyatör, şofben, termosifon ve güneş enerjisi başta olmak üzere geliştirdiği ürünlerle sektörde bir çok ilke imza atan ve dünyanın en prestijli ödüllerini kazanan DemirDöküm, panel radyatörde de hedef büyüttü.

Bozüyük'teki panel radyatör fabrikasında yıllık 2 milyon 500 bin metre tül panel radyatör üretim kapasitesine sahip olan DemirDöküm, 27 ülkede on binlerce ailenin evini ısıtıyor. Geçtiğimiz yıla oranla panel radyatör ihracatında DemirDöküm'ün yüzde 7 büyüme yakaladığını belirten DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, ihracat çalışmaları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

PANEL RADYATÖRDE 3 BİN 700 FARKLI ÜRÜNE SAHİP

DemirDöküm'ün 267 bin m2 açık, 65 bin m2 kapalı alana yayılan Bozüyük Tesisleri’nde ileri teknolojiyi kullanarak katma değer odaklı, çevre dostu yalın üretim teknikleri ile müşterilerine en kaliteli ürün ve hizmeti, en rekabetçi maliyetler ile sunduklarını söyleyen Erdem Ertuna, "Şirket olarak önceliğimiz geleceğimize yatırım yapmak. Son 5 yıldır Ar-Ge alanında 55 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Bugün 50'nin üzerinde Ar-Ge ekibimiz sadece yüksek teknolojili yenilikçi ürünler geliştirmek için çalışıyor. Panel radyatör satışında bu yıl hem Türkiye'de hem de yurtdışında önemli satış başarısı yakaladık" dedi.

EN ÇOK PANEL RADYATÖR SATIŞI ÇİN'E

DemirDöküm'ün güçlü Ar-Ge yetenekleriyle sadece yüksek kalitede kombi, şofben, termosifon ya da panel radyatör ürettiğini hatırlatan Ertuna, şunları kaydetti: "Tüm ürünlerimizle beraber teknoloji üretip, bu teknolojiyi hem yurtiçinde hem de ihracat pazarlarına sunuyoruz. DemirDöküm olarak daralan pazara rağmen ileri teknoloji ile geliştirdiğimiz panel radyatörlerimiz ile rekabetin yoğun yaşandığı Çin'de ikinci sırada yerimizi sağlamlaştırdık. Bu yıl sadece panel radyatörde en çok ihracatı Çin, Şili, İngiltere, Bulgaristan ve Hırvatistan'a gerçekleştirdik. Şili'de panel radyatörde yüzde 70'lik pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz."

"HEDEF GÜNEY AMERİKA"

Bu yıl gümrük kapılarının belirli bir süre kapanmasına rağmen Rusya'daki satışların rekor seviyede olmasa da küçük bir büyüme ile devam ettiğine de değinen Ertuna, bölgedeki büyümeyi artırmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Önümüzdeki 3 yıllık ihracat hedeflerine de değinen Erdem Ertuna; "DemirDöküm olarak güçlü olduğumuz ülkelerin haricinde Güney Amerika'da yayılma planımız var. Arjantin her ne kadar zor olsa da ciddi bir potansiyele sahip. Brezilya bizim için önemli bir ekonomi. Meksika ve Uruguay pazarları küçük gözükse de potansiyellerimiz arasında yer alıyor. Bir önceki yıla kıyasla toplam ciroda yüzde 15 büyüme yakaladığımız 2016 yılındaki başarımızı, 2017 yılında da sürdürmeyi ve yine çift haneli büyüme ile yılı tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.