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DÜNYAGÖZ’DEN BAKÜ’YE 20 MİLYON LİRALIK YATIRIM

10 Kasım 2017 Cuma 15:51
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Kullandığı en son teknoloji tedavi yöntemleri ve uzman hekimleri sayesinde, kurulduğu 1996 yılından beri Türkiye ve Avrupa’da yüzbinlerce hastanın göz sağlığına kavuşmasını sağlayan Dünyagöz Hastaneler Grubu, gerçekleştirilen resmî tören ile en yeni merkezi olan Dünyagöz Bakü’nün açılışını gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende söz alan Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu, “Yeni hastanemiz ile sahip olduğumuz bilgi, tecrübe, uzmanlık ve yüksek teknolojik imkanlarımızı, kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan kardeşlerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. İlerleyen dönemlerde de, Dünyagöz kalitesini daha fazla insanımıza ulaştırmak için gereken her türlü girişimi yapacağız.” dedi.

DÜNYAGÖZ'DEN BAKÜ'YE 20 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Bakan Yılmaz: Göz sağlığı denince akla Dünyagöz geliyor

Açılış sırasında kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Dünyagöz Hastaneler Grubu, göz ve göz çevresi sağlığının her konusunda en son teknolojik imkanlardan faydalanarak, insanlarımıza daha aydınlık bir yarın sağlamaya çalışıyor. Türkiye’de göz sağlığı denince akla gelen ilk marka Dünyagöz Hastaneleri’dir diyoruz. Türkiye’de bütçemizin %90’ını eğitim ve sağlık gibi altyapı girişimlerine ayırıyoruz. Çünkü hizmette sınır yoktur. Türkiye’de her yıl sağlık konusunda kişi başına yaklaşık 1000$ harcıyoruz. Bu sayede %70’in üzerinde memnuniyet oranları yakaladık. Bu konuda dünyada ender ülkelerdeniz. Bunların hepsi eğitim sayesinde. İşte Türkiye’nin eğitime verdiği önemin en güzel örneği, sağlıkta yakalanan başarı ve memnuniyettir. Umuyorum ki Dünyagöz, Türkiye’deki sağlık memnuniyet oranlarının daha yükseğini Bakü’ye getirir. Eray Bey’e, çalışma arkadaşlarına ve onlara yardımcı olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.



20 Milyon TL yatırım

Bakü’de kurulan yeni hastanenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Esgün, “Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Dünyagöz Bakü, gelecek vizyonumuz açısından bizim için çok önemli bir adımı temsil ediyor. Yaklaşık 20 milyon TL yatırım ile kurulan Bakü hastanemiz ile bu güzel şehirde katma değer yaratıyor ve istihdama destek veriyoruz. Uygulama ve tedavilerin başladığı dönemden bu yana, 8000’e yakın hastamızı göz sağlığına kavuşturduk. İlerleyen dönemlerde özellikle İzmir ve yine Azerbaycan’ın Gence ilinde açılmasını planladığımız hastanelerimiz sayesinde, Dünyagöz kalitesini Türkiye ve Türki cumhuriyetlerde yaşayan daha fazla insanımıza ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.


Türki Cumhuriyetlerdeki ilk yatırımımız

Tören sırasında söz alan Dünyagöz Bakü Medikal Direktörü Prof. Dr. Kemal Tuncer, “Almanya, Hollanda ve Gürcistan’da hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızdan sonra şimdi de 20 milyon değerindeki, 8.500 m2’lik alana sahip tam donanımlı bu yeni hastanemiz ile sahip olduğumuz tüm; bilgi, tecrübe, uzmanlık ve yüksek teknolojik imkânlarımızı Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de; bu güzel ülkede yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Türki Cumhuriyetlerdeki ilk yatırımımız olan Dünyagöz Bakü’de, uzman, doçent ve profesörlerden oluşan 20 kişilik Türk hekim kadromuz ile 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz” dedi.



Gözün her branşında hizmet

Türkiye’nin sağlık konusunda adını yurtdışında duyurmasını sağlayacak Dünyagöz Bakü’nün ileri teknolojiyle donatılmış çağdaş binasında tek çatı altında; miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinde kullanılan ileri lazer teknolojilerinden, ileri teknoloji ürünü akıllı göz içi merceklerinin kullanıldığı katarakt ameliyatlarına; mikro cerrahi tecrübesi gerektiren kornea hastalıklarının tedavisinden, diyabete bağlı göz hastalıklarının tedavisine; retina hastalıklarından, göz nörolojisi, göz çevresi estetiği, glokom ve üveit tedavisine kadar yetişkin ve çocuk göz sağlığına dair tüm alanlarda göz sağlığı hizmetleri sunulacak.


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