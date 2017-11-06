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DÜNYAGÖZ BAKÜ RESMİ TÖREN İLE AÇILDI

06 Kasım 2017 Pazartesi 17:28
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Kullandığı en son teknoloji tedavi yöntemleri ve uzman hekimleri sayesinde, kurulduğu 1996 yılından beri Türkiye ve Avrupa’da yüzbinlerce hastanın göz sağlığına kavuşmasını sağlayan Dünyagöz Hastaneler Grubu, gerçekleştirilen resmî tören ile en yeni merkezi olan Dünyagöz Bakü’nün açılışını gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende söz alan Dünyagöz Bakü Medikal Direktörü Prof. Dr. Kemal Tuncer, “Yeni hastanemiz ile sahip olduğumuz bilgi, tecrübe, uzmanlık ve yüksek teknolojik imkanlarımızı, kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan kardeşlerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

DÜNYAGÖZ BAKÜ RESMİ TÖREN İLE AÇILDI
 Sağlık sistemleri büyük önem taşıyor
Açılış sırasında kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Öncelikle kardeş ülkemiz Azerbaycan’da bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Günümüzde sağlık sistemleri büyük önem taşıyor ve biz devlet olarak bu sistemleri destekliyoruz. Dünyagöz, bu sisteme destek veren önemli bir kuruluş. Kardeş ülkemize, ülkemizden böyle bir hizmet taşındığı ve bu girişimin bir parçası olarak bu açılışta bulunduğum için onur ve mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.


Türki Cumhuriyetlerdeki ilk yatırımımız
Tören sırasında bir konuşma yapan Dünyagöz Bakü Medikal Direktörü Prof. Dr. Kemal Tuncer, “Almanya, Hollanda ve Gürcistan’da hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızdan sonra şimdi de 20 milyon değerindeki, 8.500 m2’lik alana sahip tam donanımlı bu yeni hastanemiz ile sahip olduğumuz tüm; bilgi, tecrübe, uzmanlık ve yüksek teknolojik imkânlarımızı Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de; bu güzel ülkede yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimizin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Türki Cumhuriyetlerdeki ilk yatırımımız olan Dünyagöz Bakü’de, uzman, doçent ve profesörlerden oluşan 20 kişilik Türk hekim kadromuz ile 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz” dedi.


Gözün her branşında hizmet
Türkiye’nin sağlık konusunda adını yurtdışında duyurmasını sağlayacak Dünyagöz Bakü’nün ileri teknolojiyle donatılmış çağdaş binasında tek çatı altında; miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinde kullanılan ileri lazer teknolojilerinden, ileri teknoloji ürünü akıllı göz içi merceklerinin kullanıldığı katarakt ameliyatlarına; mikro cerrahi tecrübesi gerektiren kornea hastalıklarının tedavisinden, diyabete bağlı göz hastalıklarının tedavisine; retina hastalıklarından, göz nörolojisi, göz çevresi estetiği, glokom ve üveit tedavisine kadar yetişkin ve çocuk göz sağlığına dair tüm alanlarda göz sağlığı hizmetleri sunulacak.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Hakkında
 1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz, gözün tüm branşlarında ve en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler Grubu, günde 8.000 poliklinik ve 1.000 ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı noktada ilkeli sağlık hizmeti veriyor. Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 300 kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2500’e yakın personeli ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini aldı.

Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında Almanya’nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan’ın Tiflis, Azerbaycan’ın Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet veren Dünyagöz Hastaneler Grubu, Türkiye’nin Avrupa’daki ilk ve en büyük yatırımını Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirdi. Yatırımlarına aynı hızla devam edecek olup 2017’de İzmir’deki yeni merkez ile birlikte daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 107 ayrı yabancı ülkesinden yılda yaklaşık 96 bin hastaya hizmet veriyor.

Basın Bülteni
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