Dünyada özelleştirmeler geçen yıl son 10 yılın rekorunu kırdı

Dünyada özel sermayenin kamu şirketlerini satın alma oranları, geçen yıl 2007 krizinden sonra rekor seviyeye ulaştı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden Bain & Co araştırması, 2017'de özel sermayenin kamu şirketlerini satın aldığı anlaşmaların toplamının 180 milyar doları bulduğunu ortaya koydu. Bunun 2016'dakinin iki katı olduğu vurgulanan haberde, kamu şirketlerine talepte krizden bu yana en hızlı artışın yaşandığına dikkat çekildi.

Araştırmaya göre, geçen yıl dünya genelinde özelleştirilen şirket sayısı 152'ye ulaştı. Bu sayı 2016'da 94'tü, bugüne kadarki en yüksek sayı ise 196 şirketle 2007'de yaşanmıştı. 2006'da ise özelleştirme anlaşmaları 423 milyar dolarla rekor kırmıştı.

"1,7 trilyon dolar yatırıma hazır"

Bain & Co Küresel Özel Sermaye Bölümü Başkanı Hugh MacArthur, 2018'de de aynı ivmenin sürmesini beklediklerini belirterek, "Özel sermaye fonlarına sürekli bir para akışı var. Yatırıma hazır para miktarı, zirvede olduğu 2007'den neredeyse yüzde 60 daha fazla, yani 1,7 trilyon doları buluyor" dedi.

Şirketlerin yatırım baskısı altında olmaları nedeniyle risk almaya daha hazır olduğuna dikkat çeken MacArthur, piyasalarda oynaklık sürse bile özel sermaye fonlarının kamu şirketlerini satın almaya devam edeceğini ifade etti. MacArthur, "Birçok çekici şirket var ve piyasadaki son dalgalanma bu şirketlerin değerini düşürerek onları daha da çekici hale getirecektir" diye konuştu.