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Dünya şampiyonlarının gözleri Dünyagöz’e emanet

Dünya şampiyonluklarıyla önemli başarılara imza atmış Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcularının göz muayeneleri Dünyagöz Bağcılar’da gerçekleştirildi. Türkiye Kick Boks Milli Takım baş antrenörü Cemal Dastan’ın da katılım gösterdiği göz muayenelerinin ardından açıklamalarda bulunan Dünyagöz Bağcılar’ın Başhekimi Op. Dr. Hakan Özkan, “Özellikle kick boks gibi kafa ve göz bölgesine temasın yoğun olduğu sporlarda, travmaya bağlı göz problemlerinin oluşması sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bu bağlamda Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcularının göz muayenelerini gerçekleştirdik. Dünyagöz Hastaneler Grubu olarak, sporcu göz sağlığına verdiğimiz önemle her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonlarının gözleri Dünyagöz’e emanet

Dünya şampiyonluklarıyla önemli başarılara imza atmış Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcularının göz muayeneleri Dünyagöz Bağcılar’da gerçekleştirildi. Türkiye Kick Boks Milli Takım baş antrenörü Cemal Dastan’ın da katılım gösterdiği göz muayenelerinin ardından açıklamalarda bulunan Dünyagöz Bağcılar’ın Başhekimi Op. Dr. Hakan Özkan, “Özellikle kick boks gibi kafa ve göz bölgesine temasın yoğun olduğu sporlarda, travmaya bağlı göz problemlerinin oluşması sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bu bağlamda Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcularının göz muayenelerini gerçekleştirdik. Dünyagöz Hastaneler Grubu olarak, sporcu göz sağlığına verdiğimiz önemle her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

05 Ekim 2018 Cuma 10:48
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Dünya şampiyonlarının gözleri Dünyagöz’e emanet

Mücadele ettikleri tüm uluslararası platformlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Türkiye Milli Kick Boks Takımı sporcuları Mahmut Göktaş, Can Ozbatur, Gizem Dastan, Eşref Kayabaş ve baş antrenör Cemal Dastan’ın göz muayenelerinin ardından açıklamalarda bulunan Dünyagöz Bağcılar’ın Başhekimi Op. Dr. Hakan Özkan, “Kick boks, temasın sık olduğu ve gözlerde travmaya bağlı yaralanmaların oluşabileceği bir spor. Özellikle direkt olarak kafa ve göz bölgesine alınan darbeler ciddi problemlerin oluşmasına yol açabiliyor. Özellikle göz küresinin arka duvarını kaplayan retina adı verilen bölgede yırtıklar meydana gelebiliyor. Gözün en dış yüzeyinden, arka tabakalarına kadar gözün pek çok bölümünde ciddi görme kayıplarına varabilecek sorunların oluşması mümkün. Herhangi bir şikayet olmasa bile sporcularımızın yılda bir düzenli olarak detaylı göz dibi muayenelerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Dünyagöz Hastaneler Grubu olarak sporcu göz sağlığı kapsamında ülkemize önemli gururlar yaşatmış Kick Boks milli takımımızın göz muayenelerini gerçekleştirdik. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteği sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Gerçekleştirilen göz taramaları sonrasında sporculara, sporcu göz sağlığının öneminin vurgulandığı seminer düzenlendi. Seminer kapsamında, sporculara kafaya yönelik darbe ve travmaların meydana getirebileceği rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler aktarıldı.

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