Dünya Otomotiv Konferansı’nda geleceğin trendleri konuşuldu

Londra merkezli Worldwide Partnerships’in organize ettiği ‘Dünya Otomotiv Konferansı’ bu yıl üçüncü kez İstanbul’da kapılarını açtı. Çok sayıda üst katılımcı ve konuşmacıya ev sahipliği yapan konferansta otomotiv sektöründeki gelişmeler, yenilikler ve trendler masaya yatırıldı.

İki gün süren konferansın açılış konuşmasını Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Sebahattin Korkmaz yaptı. Türkiye’nin otomotiv sektörüne olan yatırımlarından söz eden Korkmaz, otomotiv ana ve yan sanayinin tüm test ve belgelendirme ihtiyaçlarını karşılayacak ve yerli marka geliştirilmesine alt yapı sağlayacak Otomotiv Test Merkezi projesini yakın bir tarihte hayata geçireceklerini ifade etti.

Otomotivde iş gücü yön değiştirdi

Otomotiv sektörünün yakından takip ettiği Dünya Otomotiv Konferansı’nda ele alınan başlıklardan biri de çağımızın yeni endüstriyel vizyonu Endüstri 4.0’dı. Özellikle Avrupa’nın ağırlık verdiği Endüstri 4.0, insan gücüne oranla daha az maliyetli olmasıyla ön plana çıkıyor. Otomotiv sektörünün duayen ismi Ford Motor’un emekli üst düzey yetkilisi John Fleming; ‘Başta Uzakdoğu ülkelerinde, insan gücünün yerini Endüstri 4.0’a bırakmasıyla iş gücü Doğu’dan Batı’ya doğru yön değiştirecek. Türkiye, otomotiv sektöründe Endüstri 4.0’a ağırlık vererek bölgede bu alanda bir devrim yaratacağının sinyallerini veriyor’’ dedi.

Akıllı otomobiller 15 yıla kadar İstanbul’da

Konferansın konuşmacıları arasında yer alan ve Silikon Vadisi’nden gelen Panasonic Strateji Direktörü Hakan Köstepen; Türkiye’de bu tarz uluslararası çapta konferanslar düzenlenmesinin otomotiv sektörüne katma değer sağladığını dile getirdi. Türkiye’deki akıllı şirketlerin büyümesinden ve yaygınlaşmasından mutlu olduğunu ifade eden Köstepen; ‘’Ülkemiz enerji, güvenlik ve akıllı sistemler açısından önemli gelişmeler kaydediyor. Bu gelişmeler ışığında 15 yıla kadar akıllı otomobillerin İstanbul’da olabileceğini söyleyebilirim’’ dedi.





Otomobillerde akıllı dönem

Etkinliğin altın sponsoru olan Assan Hanil Otomotiv’in Genel Müdür’ü Okan Gedik, konferansta teknolojideki trendlerin, otomobiller üzerinde çok belirleyici bir rol oynadığını anlattı. Akıllı sistemlerin otomotiv sektöründe önemli gelişmelerin olduğundan bahseden Okan Gedik sözlerine şöyle devam etti; ‘’Önümüzdeki dönemde akıllı koltuk sistemleri dediğimiz, kişiyi tanıyan, kalp ritmi, vücut ısısı algılayan, sesle veya dokunmatik aktivasyon sistemleri devreye girecek. Biyometrik sensör uygulaması ile insan vücudundaki duyuları algılayan sensörler, sürücünün yorgunluk, uyku, kalp ritmi vb. hallerinde uyarı vererek güvenli sürüşe katkıda bulunacak’’ dedi.

Ford Otosan, Opel, Google, Tofaş Fiat, MAN, Oracle, Bosch, Türk Telekom, Ericsson, Birleşmiş Milletler, McKinsey & Company gibi çok sayıda yerli ve yabancı firmanın yer aldığı konferansta konuşmacılar sunumlarını tamamladı. İkinci gün ise; Türkiye’de ve dünyada akıllı ulaşım sistemi , mobilite ve elektrikli araçlar hakkındaki gelişmelerin yanı sıra, altyapı çalışmalarının ve teknoloji sektörünün de değerlendirildiği konferans workshoplarla son buldu.

Dünya Otomotiv Konferansı: Londra merkezli Worldwide Partnerships firması tarafından otomotiv endüstrisinin önde isimleri ve medyanın yüksek katılımı ile düzenlenen uluslararası bir platformdur.