DÜNYA MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN KALBİNDE ÜRETİM YAPACAK



Moda ve tasarım merkezi İtalya’nın, mobilya sektöründe dünyanın dördüncü büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Yıldız, “İtalya mobilya pazarının büyüklüğü 20 milyar dolar ve yaklaşık 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı yapıyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olarak biz de, bugüne kadar ihracat yaptığımız İtalya’da bir Türk üretici olarak yeni bir ilke daha imza atıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirketimiz için yeni bir sıçrama noktası olacak bu satın almanın, ülkemiz, sektörümüz ve şirketimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KASTAMONU ENTEGRE BÜYÜYOR

Temelleri 1937 yılında atılan Hayat Holding’in çatısı altında 1969 yılında kurulan Kastamonu Entegre, ilk tesisi olan Yonga Levha Fabrikası ile 1971 yılında Kastamonu’da üretime başladı. 2016 yılı itibariyle yıllık 2.4 milyon m³ MDF, 2.6 milyon m³ yonga levha, 70 milyon m² laminat parke, 19.5 milyon adet kapı paneli ile toplamda 5 milyon m³ ahşap levha üretim kapasitesine sahip. 2016 yılında 400 milyon euro yurtdışı faaliyetlerinden kaynaklı olmak üzere 1 milyar euro konsolide ciro gerçekleştiren Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, Türkiye’de sektör liderliğinin yanı sıra Avrupa’da 4’üncü sırada, dünyada ise 7’inci sırada yer alıyor. Kastamonu Entegre’nin yurt içinde Gebze, Kastamonu, Balıkesir, Samsun, Tarsus ve Adana’da, yurt dışında ise; Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Bosna Hersek’te olmak üzere 16 ayrı üretim tesisi bulunuyor. Toplam 96 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kastamonu Entegre, 5 bin 700 kişiye istihdam sağlıyor. ISO 9001 Kalite, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetimi, FSC (Sürdürülebilir Orman Yönetimi) kalite sistemleri ile Medepan markalı MDF ürünleri için TSE E0 Belgesi ve dünyanın önemli sertifikalandırma kuruluşlarından WKI tarafından verilen CARB Phase2 (California Air Resources Board) ile TURQUALITY® Belgesi’ne sahip Kastamonu Entegre, TSE ve Avrupa Normları’na (EN) uygun üretim yapıyor.

1962 yılında İtalya’nın Kuzey doğusunda, Ravenna’da kurulan Gruppo Trombini’yi satın alan Kastamonu Entegre, mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha ve laminat üretecek. Gruppo Trombini, Pomposa’da bulunan yılda 480 bin m3, Frossasco’da bulunan yılda 320 bin m3 kapasiteli iki ayrı yonga levha tesisiyle, toplamda yıllık 800 bin m3 kapasiteye sahip. İtalya’da % 20 pazar payı hedefleyen Kastamonu Entegre, bu tesisleri, 2018 yılında devreye alacak. Satın alma görüşmelerinin 2017 yılı ilk çeyreğinde başladığını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Global ölçekli üretim kapasitemizi arttırmaya devam ediyoruz. İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Gruppo Trombini’yi satın alarak, Romanya, Bulgaristan, Bosna – Hersek, Rusya’daki yatırımlarımıza İtalya’yı da eklemiş olduk. Böylece yurt dışı yatırımlarımız toplam 800 milyon euro’yu aştı.” dedi.