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DÜNYA KUPASI’NDA ‘BİN DOLAR’ REKORU

Tarihin en pahalı futbol turnuvası olan 2018 Dünya Kupası’nda heyecan zirvede. KPMG Football Benchmark ekibi, bu pazar Fransa-Hırvatistan arasında oynanacak dev final öncesi maç bileti fiyatlarını analiz etti. 2018 Dünya kupası, ilk kez bir futbol karşılaşması bilet fiyatının bin doları aştığı organizasyon olarak tarihe geçti. Rusya’da final izlemenin en düşük maliyeti 455 dolar (2 bin 197 TL), en pahalı bilet ise bin 100 dolar (5 bin 313 TL). (*$ kuru 4,83)

DÜNYA KUPASI’NDA ‘BİN DOLAR’ REKORU

Tarihin en pahalı futbol turnuvası olan 2018 Dünya Kupası’nda heyecan zirvede. KPMG Football Benchmark ekibi, bu pazar Fransa-Hırvatistan arasında oynanacak dev final öncesi maç bileti fiyatlarını analiz etti. 2018 Dünya kupası, ilk kez bir futbol karşılaşması bilet fiyatının bin doları aştığı organizasyon olarak tarihe geçti. Rusya’da final izlemenin en düşük maliyeti 455 dolar (2 bin 197 TL), en pahalı bilet ise bin 100 dolar (5 bin 313 TL). (*$ kuru 4,83)

13 Temmuz 2018 Cuma 12:11
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DÜNYA KUPASI’NDA ‘BİN DOLAR’ REKORU

Dünya Kupası final maçı 15 Temmuz Pazar günü Fransa-Hırvatistan arasında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği finalde iki ülke milli takımları, Rusya'nın başkenti Moskova'daki 78 bin kişilik Luzhniki Stadyumu'nda karşılaşacak.

Biletlere 11 milyon talep geldi

2018 Dünya Kupası için satışa çıkarılan 3,1 milyon bilet için FIFA’ya 11 milyon adet bilet talebi gelirken, fiyatlar 2014'de Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre yüzde 11 oranında arttı. Birinci kategori fiyatları yüzde 13, ikinci kategori fiyatları yüzde 14 ve alt kategori fiyatları yüzde 6 oranında artış gösterdi.

İlk kez bilet fiyatı bin doları aştı

Grup maçlarını 105 dolara izleyen futbolseverler, Luzhniki Stadyumu'ndaki final için en düşük fiyat olarak 455 dolar (2 bin 197TL) ödemek zorunda. Dev final için birinci kategori bilet fiyatı ise bin 100 dolar (5 bin 313 TL) olarak belirlendi. Bu rakamla, 2018 Dünya Kupası bilet fiyatının bin doları aştığı şampiyona olarak tarihe geçti.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Bir ay süren heyecanda artık sona geldik. Tüm futbolseverlerin hayali bir Dünya Kupası finalini stadta izlemektir. Ancak endüstriyelleşen futbolda buna ulaşmak için belli bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Dünya Kupası bilet gelirleri FIFA'nın bütçesinde çok önemli bir gelir kalem olarak yer alıyor. Tarihe tanıklık ederek Dünya Kupası finalini yerinde izlemek isteyenlerden bu kadar yüksek bilet ücreti talep edilmesi dört yılda bir gerçekleşen bu organizasyon için normal karşılanabilir'' dedi.

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