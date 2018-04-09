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Dünya gastronomi liderleri Matbah Restaurant'ı tercih etti

TURYİD tarafından düzenlenen Global Gastroekonomi Zirvesi'ne katılan yabancı konuklar, Ottoman Hotel Imperial bünyesinde bulunan Matbah Osmanlı Saray Mutfağı'nda kendilerine özel hazırlanan ve saray mutfağının reçetelerinden oluşan zengin Degüstasyon Menüsü'nü tattılar.

Dünya gastronomi liderleri Matbah Restaurant'ı tercih etti

TURYİD tarafından düzenlenen Global Gastroekonomi Zirvesi'ne katılan yabancı konuklar, Ottoman Hotel Imperial bünyesinde bulunan Matbah Osmanlı Saray Mutfağı'nda kendilerine özel hazırlanan ve saray mutfağının reçetelerinden oluşan zengin Degüstasyon Menüsü'nü tattılar.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:55
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Dünya gastronomi liderleri Matbah Restaurant'ı tercih etti

Dünyanın dört bir yanından gelen gastronomi liderleri, kendi ülkelerinin değerlerini devleştiren dehalar, global krizin çıkış noktası olarak görülen gastronomiyi, tecrübelerini ve vizyonlarını anlatmak üzere Global Gastroekonomi Zirvesi'nde buluştu.

Türkiye Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ‘TURYİD’in İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 29 Martta düzenlediği, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de desteklediği organizasyon, gastronominin ekonomi ve endüstri ile buluştuğu bir zirve oldu.

Yabancı konuklar Matbah Osmanlı Saray Mutfağı'nı tercih etti
TURYİD tarafından düzenlenen Global Gastroekonomi Zirvesi'ne katılan yabancı konuklar, Ottoman Hotel Imperial bünyesinde bulunan Matbah Osmanlı Saray Mutfağı'nda kendilerine özel hazırlanan ve saray mutfağının reçetelerinden oluşan zengin Degüstasyon Menüsü'nü tattılar.

Seçkin konuklara yemek sonrası diş kirası hediyelerini bizzat takdim eden Ottoman Hotel Imperial ve Matbah Osmanlı Saray Mutfağı Genel Müdürü Serdar Balta, kendilerini İstanbul'da görmekten ve Matbah Restaurant'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Balta ayrıca, yabancı konuklara, Türk gastronomisine katkıda bulunduklarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Son Güncelleme: 09.04.2018 11:23
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