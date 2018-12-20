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Dünya engelliler günü kutlandı

Bahçelievler Metroport buz pistinde gerçekleşti.

Dünya engelliler günü kutlandı

Bahçelievler Metroport buz pistinde gerçekleşti.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:23
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Dünya engelliler günü kutlandı

Kurtuluş Platformu İnönü sakinleri eğitim ve dayanışma derneği iyilik melekleri derneği işbirliği ile düzenlenen Yavuzlu Gençler Harmandalı Bayrampaşa Engelliler birimi gösterilerini sergiledi.Buz pisti'nde işaret diliyle oynayan kızımız Belinay Sevinç dans gösterisiyle izleyenleri etkiledi. Yavuzlu Gençler harmandalı,erik dalı oynadılar. Sunucu Gündüz  Şutanrıkulu sanatçılardan Deniz Keser , Sema Akbulut ve  efsane 3 Aralık Dünya engelliler günü kutlandı.Katılanlar Küçükcekmece İyi parti Başkanı Fatma Çolak Merkez Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı MYK üyesi yurtdışı temsilcisi  şirin çeken Akit Tv Yurt Haberler Servisi Şefi Adnan Sular KANAL 34 Yönetim Kurulu Adil Koçalan katıldı.

Son Güncelleme: 20.12.2018 11:40
Anahtar Kelimeler:
Engelliler Günü
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