Kurtuluş Platformu İnönü sakinleri eğitim ve dayanışma derneği iyilik melekleri derneği işbirliği ile düzenlenen Yavuzlu Gençler Harmandalı Bayrampaşa Engelliler birimi gösterilerini sergiledi.Buz pisti'nde işaret diliyle oynayan kızımız Belinay Sevinç dans gösterisiyle izleyenleri etkiledi. Yavuzlu Gençler harmandalı,erik dalı oynadılar. Sunucu Gündüz Şutanrıkulu sanatçılardan Deniz Keser , Sema Akbulut ve efsane 3 Aralık Dünya engelliler günü kutlandı.Katılanlar Küçükcekmece İyi parti Başkanı Fatma Çolak Merkez Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı MYK üyesi yurtdışı temsilcisi şirin çeken Akit Tv Yurt Haberler Servisi Şefi Adnan Sular KANAL 34 Yönetim Kurulu Adil Koçalan katıldı.