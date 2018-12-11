Dünya devlerinin Türkiye'deki Ofisi SERVCORP

Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde iş insanları, her zaman ulaşılabilir ve her yerden çalışabilir hale geldi. Değişen çalışma kültürleri doğrultusunda büyük bir hızla yaygınlaşmaya başlayan esnek ofis yönetimi, artık iş dünyasının tercih ettiği alanların başında geliyor. Bu fikirden hareketle Avustralya’dan dünyaya açılarak 23 ülke, 54 şehir ve 160 lokasyona yayılan uluslararası ofis yöneticisi Servcorp, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de iş insanlarının ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Yüksek teknolojili altyapıyı, şıklık ve konforla birleştiren firma, prestijli çalışma alanları ile hem yerel hem de küresel çapta faaliyet yürüten tüm şirketlerin çözüm ortağı oluyor. Sanal ofis, hazır ofis, toplantı odaları, günlük kiralanabilen ofisler ve co-working alanı gibi çalışma alanı çözümleri sunan Servcorp, dünya çapında 40 binin üzerindeki müşteriye esnek ve verimli alanlar sunuyor.

“Dünyadaki Çalışma Kültürleri Değişiyor’’

Çalışma kültürlerinin giderek boyut değiştirdiğini vurgulayan Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “Geçmişte iş kurmanın ilk adımı bir ofis tutup, ekip oluşturmak iken, artık iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen şirketlerin özel bir ofis tutmasına veya ön büro ekibi oluşturmasına gerek kalmadı. Esnek ortak çalışma alanları artık bu ihtiyaçların tamamını karşılarken, girişimcilerden kurumsal firmalara kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Firmalar, ihtiyaçlarına göre esnek kontratlar yapabiliyor. İsteyen tamamen kendine özel sabit bir oda, isteyen ortak çalışma alanında bir masa hizmeti alabiliyor. Özellikle çağın dinamiklerini yakalayabilen firmalar, hazır ofisler ve esnek çalışma alanlarını, gereksiz maliyetlere bağlı kalmamak, resepsiyon, sekretarya gibi destek hizmetlerini yönetmekten kurtulmak ve böylece kendi işlerine odaklanmak için tercih ediyor.’’ açıklamasında bulundu.

Uluslararası Finans Devlerinin Türkiye’deki Ofisi

Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “Türkiye’de profesyonel ofis desteği verdiğimiz kuruluşlar arasında, birçok önemli finans devi bulunuyor. Başarılı dolar tahminleri ile uluslararası piyasaların yakından takip ettiği en büyük Japon bankası Mizuho Corporate Bank’ın Türkiye temsilciliği ve daha birçok yabancı yatırım bankası Servcorp’un Tekfen Tower’daki adresinde bulunuyor. Türkiye’de iş yapmak isteyen Japon şirketlerine iş desteğini artırmak için Türkiye piyasasına giriş yapan banka halen Servcorp ile yoluna devam ediyor.’’ dedi.

İş Dünyasının Kalbi Bu Bölgelerde Atıyor

Servcorp’un Türkiye faaliyetlerini, Tekfen Tower ve Nişantaşı Louis Vuitton Orjin Binası’nda gerçekleştirdiğini dile getiren Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “Servcorp Türkiye olarak dünyanın önde gelen yerli ve yabancı iş insanlarına bu iki önemli lokasyonda hizmet veriyoruz. Aynı zamanda hazır ofis sektörün yaratıcısı olan Servcorp, Türkiye’de yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli ülke ve sektörlerden iş insanları, Türkiye’deki ofis gereksinimlerini Servcorp ile hızlı bir şekilde karşılıyor. Müşterilerimiz dünya standartlarında sunduğumuz ofis desteği ile yabancılık çekmeden, güvenli ve düzenli bir ortamda ofis sahibi oluyor.’’ diye konuştu.