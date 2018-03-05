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DTİK 'te yeni dönem hızlı başladı

Dünya Türk Íş Konseyi Temmuz ayında yapmış olduğu çalıştayın neticesinde yenilenen vizyonunu ve  misyonunu Inter Continental Otel 'de yaptığı toplantı ile tanıttı.

DTİK 'te yeni dönem hızlı başladı

Dünya Türk Íş Konseyi Temmuz ayında yapmış olduğu çalıştayın neticesinde yenilenen vizyonunu ve  misyonunu Inter Continental Otel 'de yaptığı toplantı ile tanıttı.

05 Mart 2018 Pazartesi 22:20
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DTİK 'te yeni dönem hızlı başladı

Yeni Vizyon ve Misyon

Dünya Türk Íş Konseyi temmuz ayında yapmış olduğu çalıştayın neticesinde yenilenen misyonunu ve vizyonunu, DEİK DTİK Başkanı Nail Olpak 'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı ile Inter Continental'de tanıttı. Yeni kurumsal yapılanma, yeni etkinlik alanları ve yeni projelerin ortaya çıktığı DTIK Strateji çalışmasının tanıtımında T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü Dilemre,  DTİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yircalı ve Berna İlter de hazır bulundu. T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü Dilemre de yapmış olduğu konuşmada DEİK ve DTİK ' önemi ile yapmış olduğu başarılı çalışmalardan söz etti. Yeni yapılanması ile daha güçlü bir beraberlik ile hizmet edeceğini söyledi.

Güçlü Lobicilik

DTİK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar da yaptığı konuşmada Lobicilik konusuna değinerek, Türk Diasporası'nın ortak cephesi olan " Sözde Ermeni Soykırımı’nın Avrupa'da giderek daha çok ülkede kabul görmeye başladığını, DTIK olarak konuda geniş çaplı ortak bir çalışma yapılması gerektiğini, kendilerinin de 4 ekim 2016 tarihinde Macaristan Parlamentosu'nda bu konuda başarı elde ettiklerini ve yasa tasarısının reddedildiğini anlattı.

Küresel Ekonomik Gelişmeler 

T.C.  Cumhurbaşkanlığı Basdanismani Doç. Dr. Hatice Karahan da yapmış  olduğu sunumda  2016'dan günümüze Türkiye'nin yaşadığı ekonomik devreleri ve bu zorlu süreçte ülkemizin ekonomik gücünü anlattı. Geçirdiğimiz o zorlu süreçte  yaşanan olumsuz etkilerin bir yıl dolmadan atlatıldığını, büyüme hızının devam ettiğini ve edeceğini söyledi.

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