DRD’YE S&P ve Fıtch’ten ulusal düzeyde “yatırım yapılabilir” değerlendirmesi

Türkiye’nin tamamı yerli sermayeli en büyük filo kiralama markası DRD, istikrarlı gelişimini, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings ve Fitch Ratings Services’in yayınladığı değerlendirme raporlarıyla tescilledi. Fitch Ratings, DRD’nin konsolide yapısını “yatırım yapılabilir” kategori içerisinde değerlendirdi ve uzun vadeli ulusal notunu ‘BBB-, söz konusu nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirledi. S&P Global Ratings Services tarafından ise ‘BBB’ notu ile yine ‘Stabil’ olarak derecelendirilen DRD kiralama sektöründe, iki farklı şirketten aynı anda ‘notu halka açık ve ulusal düzeyde yatırım yapılabilir’ seviyede notu alan olan tek şirket oldu.

Markanın başarısının operasyonel ve finansal göstergelerine de yansıdığını belirten İlkay Ersoy “İstikrarlı yatırımlarımızla, sağlıklı bir şekilde büyümemize devam ediyoruz” diyerek bu durumun önemini belirtti. Ersoy ayrıca, “Sağlam mali yapısını, daha da geliştiren şirketimiz, kredibilitesini ve fon kaynaklarına ulaşma kabiliyetini 2016 yılında arttırdı. Finansal ve operasyonel başarılarımızın somut ve bağımsız ölçümlerle değerlendirilmesi ve desteklenmesi bizi mutlu ediyor. Bu alanlardaki başarılarımızın ulusal tescilini Capital ve Fortune dergileri tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” listelerindeki varlığımızı koruyarak da gösterdik. Ulusal arenadaki başarımızı ise, S&P ve Fitch Ratings Services tarafından aynı anda kiralama sektöründe “notu halka açık ve ulusal düzeyde yatırım yapılabilir” seviyede değerlendirilen ilk ve en büyük yerli sermayeli operasyonel filo kiralama kuruluşu olarak bir kez daha ispatladık. Bu başarıların sağladığı marka güveni ile sektördeki öncü adımlarımızın yanı sıra, hizmet ve yatırımlarımızı da sürekli artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.