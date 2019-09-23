Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
100021
ALTIN
280.399
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1218
EURO
6.2958

Dr. Ali Şahin hayatını kaybetti

Ordu'nun en sevilen hekimlerinden biri olan ve uzun süredir doktorluk yapan Ordu İl Sağlık Eski Müdürü Dr. Ali Şahin, İzmir'in Bornova ilçesinde hayatını kaybetti. Gülyalı nüfusuna kayıtlı Şahin'in cenazesi 20 Eylül 2019 tarihinde  Bornova'da toprağa verildi.

Dr. Ali Şahin hayatını kaybetti

Ordu'nun en sevilen hekimlerinden biri olan ve uzun süredir doktorluk yapan Ordu İl Sağlık Eski Müdürü Dr. Ali Şahin, İzmir'in Bornova ilçesinde hayatını kaybetti. Gülyalı nüfusuna kayıtlı Şahin'in cenazesi 20 Eylül 2019 tarihinde  Bornova'da toprağa verildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:33
1237 Okunma
Dr. Ali Şahin hayatını kaybetti

Ordu İl Sağlık Eski Müdürü Dr. Ali Şahin, tedavi gördüğü İzmir'in Bornova ilçesinde hayatını kaybetti. İzmir'de yoğun bakımda tutulan Dr. Şahin, meslektaşları tarafından da her zaman 'iyi bir insan, mesleğini şevkle yapan iyi bir hekim' olarak tanımlanıyordu. Balıkesir Manyas ve Ordu'da uzun yıllar doktorluk yapan Şahin, hastalığı başlayınca emekliye ayrılmıştı.

Kronik ilerleyici bir tür nörolojik hastalıkla uzun süre mücadele eden Şahin'in cenazesi, 20 Eylül 2019 İzmir Bornova Merkez Camii'den kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.

Merhum Dr. Ali Şahin, özellikle Ordu'da 7'den 77'ye herkesin imdadına koşan, gönül rızasıyla hastalarını evinde dahi tedavi ve takip eden bir isim olarak biliniyordu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AvivaSA’dan “HER YAŞTA Dolu Dolu Yaşa” KSS projesi
AvivaSA’dan “HER YAŞTA Dolu Dolu Yaşa” KSS projesi
Kumport sıfır atık projesiyle karbon ayak izini azaltacak
Kumport sıfır atık projesiyle karbon ayak izini azaltacak
Peyman’dan "Çitliyo Kara Şimşek Acılı"!
Peyman’dan "Çitliyo Kara Şimşek Acılı"!

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim