Dr. Ali Şahin hayatını kaybetti

Ordu İl Sağlık Eski Müdürü Dr. Ali Şahin, tedavi gördüğü İzmir'in Bornova ilçesinde hayatını kaybetti. İzmir'de yoğun bakımda tutulan Dr. Şahin, meslektaşları tarafından da her zaman 'iyi bir insan, mesleğini şevkle yapan iyi bir hekim' olarak tanımlanıyordu. Balıkesir Manyas ve Ordu'da uzun yıllar doktorluk yapan Şahin, hastalığı başlayınca emekliye ayrılmıştı.

Kronik ilerleyici bir tür nörolojik hastalıkla uzun süre mücadele eden Şahin'in cenazesi, 20 Eylül 2019 İzmir Bornova Merkez Camii'den kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.

Merhum Dr. Ali Şahin, özellikle Ordu'da 7'den 77'ye herkesin imdadına koşan, gönül rızasıyla hastalarını evinde dahi tedavi ve takip eden bir isim olarak biliniyordu.