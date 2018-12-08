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DOSİDER toplantısı başladı

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İsadamlari Dernegi (DOSIDER) 25.Yil Kuruluş Yıldonumu toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla İstanbul Wyndham Grand Hotel'de yapılıyor.

DOSİDER toplantısı başladı

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İsadamlari Dernegi (DOSIDER) 25.Yil Kuruluş Yıldonumu toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla İstanbul Wyndham Grand Hotel'de yapılıyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:26
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DOSİDER toplantısı başladı

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İsadamlari Derneği (DOSİDER) 25.Yıl Kuruluş Yıldönümü toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla İstanbul Wyndham Grand Hotel'de yapılıyor.

Son Güncelleme: 08.12.2018 11:30
Anahtar Kelimeler:
Dosider
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