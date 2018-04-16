Dört Dörtlük Plan ile hazır giyime 16 milyar dolar artı yazdıracağız

Hazır giyim ihracatının amiral gemisi İHKİB’te 3 Nisan’da yapılan seçimle başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Gültepe, işe hızlı başladı. Gültepe ve ekibi, halen 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatını ikiye katlayacak ‘Dört Dörtlük Plan’ için kolları sıvadı.



Türkiye’de hazır giyim ihracatının dörtte üçünü gerçekleştiren İHKİB’in yeni Başkanı Mustafa Gültepe düzenlediği basın toplantısında 4 yıllık yol haritasını ve hedeflerini anlattı.

Halen 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatını orta vadede 60 milyar dolara çıkarabilmek için oyun planında değişikliğe gittiklerini hatırlatan Gültepe, “Yeni bir oyun kurgulamak ve iş modelimizi değiştirmek zorundaydık. Hazırgiyim Sektörü Vizyon Belgesi ile stratejimizi yeniden belirledik. Başkanlık görevini üstlenir üstlenmez arkadaşlarımla birlikte yeni strateji çerçevesinde 4 yıllık yol haritamızı oluşturan ‘Dört Dörtlük Plan’ı hazırladık. Şimdi stratejiyi eyleme dökme, yani iş zamanı… Hedeflerimizi gerçekleştirmek için kolları sıvadık” diye konuştu.



ÜRETİMDE VERİMLİLİK ESAS OLACAK, DEĞER ZİNCİRİNİN TÜM AŞAMALARI ENTEGRE EDİLECEK

Dört Dörtlük Plan’ın birinci başlığını ‘üretim’de dönüşümün oluşturduğunu vurgulayan Gültepe, önceliği hazırgiyimde güçlü bir ekosistem tasarımına vereceklerini vurguladı. Üretimde verimliliği temel alacaklarının altını çizen Gültepe, lojistik merkez modelini ve dijital tedarik zinciri yönetimini hayata geçirerek değer zincirinin tüm aşamalarını birbirine entegre edeceklerini söyledi. Gültepe, Dört Dörtlük Plan’ın diğer başlıklarını da şöyle sıraladı:



KÜRESEL ÖLÇEKTE 5 MARKA ÇIKARMANIN ALT YAPISI HAZIRLANACAK

“Ekosistemi geliştirecek ve ileriye taşıyacak kaldıraçlar ikinci başlığımız olacak. Değer zincirinin her halkasında global oyuncular yaratacağız. Toplu ihracat ve hazırgiyim ekosistem koordinasyon merkezi oluşturacağız. Üçüncü adımda tasarımcı-sanayici kazan-kazan işbirliği modelini geliştireceğiz.

Bu modeli Türk Moda Konseyi ve Uluslararası Tasarım Merkezi müfredatı üzerine kurgulayacağız. Tasarımcının yarattığı katma değeri sektöre kazandırarak ihracat değerini büyüteceğiz. Dördüncü başlığımızı sektörün küresel arenadaki algısı oluşturacak. Hazırgiyim endüstrimiz için yeni hikâye yazacağız.

Markalaşma stratejik programını, konsept fuar modelini, global algı yönetimi geliştireceğiz. Bütün bu çalışmalarla ülkemizden küresel ölçekte 5 büyük hazırgiyim markasının alt yapısını oluşturacağız. “



3 yıllık durgunluğun ardından hazır giyim ihracatında 2018’e iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Mustafa Gültepe, ilk çeyrekte elde edilen yüzde 11,4’lük artışın geleceğe dair umutlarını arttırdığını söyledi. Türkiye’de ve dünyada olağanüstü bir durum yaşanmaması

durumunda, olumlu trendin devam edeceğini ve 4 yılın sonunda hazırgiyim ihracatında ciddi bir sıçrama yakalayacaklarını anlatan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:



MARKALI İHRACATIN PAYI YÜZDE 10’DAN YÜZDE 25’E ÇIKARILACAK

“Dört Dörtlük Plan’ımızın her adımı, hazırgiyim ihracatımıza artı yazacak. Örneğin, üretimde yeniden yapılanmayı tamamladığımızda ihracatımız 6 milyar artacak. Değer zincirine katacağımız büyük oyuncularla 3 milyar, tasarımcı – sanayici işbirliği ile 2 milyar, global ölçekli markalarımızla 5 milyar olmak üzere toplamda 16 milyar dolarlık bir ihracat artışı sağlayacağız. Böylece 2017’de 17 milyar dolar olan ihracatımızı 33 milyar dolara çıkaracağız. Halen 20 dolar olan kilogram birim fiyatımız 30 dolara yükselecek. Markalı ihracatımız yüzde 10’dan yüzde 25’e, yüzde 1’in altında olan yüksek tasarımlı ürün ihracatımız ise yüzde 5’e ulaşacak.”



İMA ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK, EKOTEKS KÜRESEL MARKA OLACAK

İHKİB’te ‘sürdürülebilirlik’in temel prensiplerden biri olduğunun altını çizen Mustafa Gültepe, yeni dönemde mevcut kurumların bir üst aşamaya evirecek projelerinin de hazır olduğunu söyledi. Gültepe, söz konusu projelerini şöyle sıraladı:



“Alanında ülkemizin en seçkin akademisi olan İstanbul Moda Akademisi’ni üniversiteye dönüştüreceğiz. İHKİB’in iştiraki olan ve uluslararası akreditasyonu bulunan Ekoteks’i dünya çapında bir laboratuvar haline getireceğiz. Konsept fuarlar, butik ticaret/alım heyetleri ile yeni tanıtım modeli oluşturacağız. Yetkin insan kaynaklarının çekilmesi için iş garantili eğitim sistemi geliştireceğiz. Dış ilişkiler ve global tanıtım çalışmalarını artıracağız.”



Mustafa Gültepe, hazırgiyim tasarım ve deneyim merkezi oluşturacaklarını, akredite ihracat atılımını gerçekleştireceklerini, üretimde dijitalleşme ve dijital tedarik zinciri yönetimi sistemini kurgulayacaklarını ve sektöre özel think-tank çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.