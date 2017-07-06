Dönüşenler, fark yaratıp rekabette öne geçiyor!

Dijital dönüşümü, müşterileriyle etkileşimde bulunmak ve rekabet avantajı kazanmak için sürekli daha iyi yollar bulmayı sağlayan bir araç olarak tanımlayan great Ajans Yönetici Ortağı Saygın Karabay, “Yıllar önce BT, sadece bir destek fonksiyonu olarak görülüyordu. Bugün ise BT şirketler için hemen her şeyi mümkün hale getirebiliyor. Teknolojiyi sürücü koltuğuna koymadığınız sürece, dijital dönüşüm gerçekleşemez. Günümüzün başarılı girişimlerine bir göz atın. Aynı teknolojileri kullanıyorlar, ancak yeni teknolojileri farklı endüstrilerde uyguluyorlar. Bu, işletmelerin çalışma şekillerini tamamen değiştirmiştir. Bu, yeni pazar oyuncularının işinizin en kârlı kısımlarına saldırmasını engelleyen yapıların, teknoloji sayesinde büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı ve sizi, stratejinizi yeniden düşünmeye zorladığı anlamına geliyor” diyor. Dijital dönüşümün şirketin, öncelikli ihtiyaçlarına göre planlı yapılması gerektiğini, bir anda tüm süreçlerin dijitale başlamasının, yönetilemez bir hal alabileceğini vurgulayan Karabay, mutlaka maliyet kontrolü ile ilerlenmesi ve işinin uzmanı kişi ve kurumlarla çalışılması gerektiğinin de altını çiziyor. “Önümüzdeki asırda zorunlu hale gelecek şirket içi dijital departmanlar, muhasebe biriminden daha önemli olacak!”



Dijital Dönüşüm konusunda firmaların dışarıdan alacağı destek kadar, kendi içindeki yapılanmanın da hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Karabay, bu tarz bir operasyon sürecinde mutlaka şirket içinde görevlendirme yapılması ve mümkünse bir departman kurulması gerekir. Zira önümüzdeki asırda, bu departmanlar, artık zorunlu hale gelecek ve şirketin muhasebe biriminden daha önemli bir hal alacak” diyor.

Dijital dönüşümde işin başlangıcında “Mobilite” yer alırken, sürdürülebilirliği “Ajanslar” sağlıyor.

Dijital dönümün başlangıcında mobilitenin yer aldığını söyleyen Karabay, “Bu dönüşüm için şirketlerin elinde olması gereken güç; akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir teknolojiler, dizüstü bilgisayarlar ile bunları yöneten yazılımlardır” diyor. Dijital dönüşüm sürecinde ajansların rolüne de değinen Karabay, geleceğin dijital pazarlama ajanslarının, müşterileri için 3. parti araçları öneren ve onların ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar oluşturan teknoloji danışmanları olacaklarını söylüyor.

great Hakkında; “Burada harika şeyler olur” sloganıyla 2011 yılında kurulan great, bünyesinde bulunan tasarım, dijital, etkinlik ve sosyal medya departmanları ile müşterilerinin tanıtım ve pazarlama hedeflerine yönelik farkındalık yaratan fikirleri hayata geçiriyor. İstanbul, New York, Londra ve Dubai ofisleriyle global ölçekte kreatif çözümler sunan ajansın referansları arasında; Ağaoğlu Şirketler Grubu, ADM-GDZ Elektrik Dağıtım, Canon, Danone, DenizBank, Goodyear, Hoover, Hyundai, LC Waikiki, Lenovo, MDSap, Mercedes-Benz, Nutricia, Pera Palace, Rixos Otelleri, Unifree gibi küresel ve yerel markalar yer alıyor.