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DOLAR/TL’DE 3.48-3.50 SEVİYELERİ GÜNDEMDE

25 Kasım 2016 Cuma 12:40
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Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan Dolar/TL’de gelinen seviyeleri değerlendirdi. Yurt içinde jeopolitik risklerin daha çok etkili olduğu belirten Tufan, TL varlıkları açısından FED’in Aralık ayında vereceği faiz kararının da belirleyici olacağını kaydetti. “Dün 102.00 seviyelerini aşan Dolar endeksi ve 2.41 seviyelerinde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faiz hareketini izledik. Aynı zamanda FED’in Aralık ayında faiz artırım olasılığı artık %100 olarak fiyatlanıyor. Bu durum bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında baskı yaratıyor.” diyen Tufan, Dolar/TL’de yukarı gitme isteğinin sürmesi halinde 3.4800-3.5000 direnç bölgesinin hedef haline gelebileceğini kaydetti.

DOLAR/TL'DE 3.48-3.50 SEVİYELERİ GÜNDEMDE
TL Varlıkları İçin Kara Perşembe

Yurt içi piyasalarda kritik TCMB faiz kararı sonrası tansiyon kısa süreli olarak düşse de, hem dış, hem iç kaynaklı hikayelerde bir farklılık olmadığı için, kur yön değiştirmedi ve sert yükselişini sürdürdü. Ancak haftalık rakamlara baktığımızda TL varlıklarının emsallerine göre negatif ayrıştığını görüyoruz. Yani bu hafta daha çok iç kaynaklı gelişmeler TL varlıkları üzerinde baskı kurdu.

Hafta başından bu yana TL, Dolara karşı %2.3 değer kaybı yaşadı ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok kayıp yaşayan para birimi olarak dikkat çekti. Bu sebeple bu kaybın iç sebeplerinin neler olduğuna bakmak gerekiyor.

Öncellikle iç piyasada sınırdaki hareketlilik ve sınır ötesi operasyonla ilgili gelişmelerin yaşandığı bir ortamda jeopolitik riskler artıyor. Bu durum TL varlıkların emsallerine göre daha fazla satış görmesine sebep olurken, ürünlerin kırılganlığını artırıyor. Diğer taraftan TCMB’nin faiz kararı sonrası, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin müzakereleriyle ilgili oylaması negatif olarak fiyatlandı. Merkez Bankası piyasa beklentilerin ötesinde bir faiz artırımına gitti ve kurda tansiyon düştü. Fakat aynı saatlerde AP’nin Türkiye ile müzakereleri dondurulacağına dair yaptığı tavsiye parlamentoda kabul edilince, TCMB’nin kararının piyasalardaki etkisi sınırlı kaldı ve kurda yön tekrar yukarı döndü. Kararın resmi açıdan bir bağlayıcılığı elbette yok, Aralık ayındaki AB liderlerinin katılacağı toplantı önemli. Ancak Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı konumunda AB ile ilişkilerin bozulmasını piyasalar dikkate aldı ve TL varlıklarında satışlar derinleşti.

TL İçin Gözler FED ve Trump’ta

İç piyasada yaşanan negatif ayrışmanın yanında, küresel piyasalardaki dolar hareketini de göz ardı etmemek gerekiyor. Dün 102.00 seviyelerini aşan Dolar endeksi ve 2.41 seviyelerinde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faiz hareketini izledik. Aynı zamanda FED’in Aralık ayında faiz artırım olasılığı artık %100 olarak fiyatlanıyor. Bu durum bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında baskı yaratıyor. Ocak ayında resmi olarak göreve başlaması beklenen yeni başkan Trump’ın da 2017 yılı politikaları bu noktada önemli olacak. Keskin söylemlerinde bir yumuşamaya gitmez ise Doların 2017 yılında yükseliş trendini koruması beklenebilir. Dolayısıyla Aralık ayındaki gelişmeleri de görmek gerekiyor.

Genel olarak iç piyasadaki gelişmelerden kaynaklı negatif ayrıştığımız haftada Dolar/TL’nin 3.4700 seviyesini aştığını görüyoruz. Artık teknik olarak geniş bant aralığında kurda taban seviyeler yükseldi. Merkez Bankasının dünkü faiz adımı sonrası kurun yükselişini koruması, başka adımların atılması gerektiğini gösteriyor. İçeride yeni olumlu hikaye yaratmamız ve yapısal reformları devreye sokmamız ve daha çok uzun vadeli adımları ön plana çıkarmamız gerektiğini belirtelim. 3.4100-3.4000 seviyeleri taban seviyeler ve alımların gelebileceği seviyeler olarak dikkat çekebilir. Bu bölgeler üzerinde kaldığı sürece kurda yukarı gitme isteği sürebilir. Bu noktada 3.4800-3.5000 direnç bölgesi hedef haline gelebilir. Bu zirve seviyelerine bu gelişmelerden dolayı çok uzak olmadığımızı belirtelim.
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