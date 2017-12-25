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Dolar/TL, 7 haftanın en düşük seviyesini gördü

Dolar kuru yılın son haftasına başlarken 3.8058 ile yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar, TL'deki değerlenmenin piyasalardaki tatil havasından kaynaklandığını belirtiyor.

Dolar/TL, 7 haftanın en düşük seviyesini gördü

Dolar kuru yılın son haftasına başlarken 3.8058 ile yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar, TL'deki değerlenmenin piyasalardaki tatil havasından kaynaklandığını belirtiyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:05
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Dolar/TL, 7 haftanın en düşük seviyesini gördü

Yıl sonuna yaklaşırken azalan yeni pozisyon alma iştahı ve zayıf veri akışından destek bulan Türk Lirası, dolar karşısında aşağı yönlü yatay bir seyir izliyor.

Geçtiğimiz hafta genelde 3.81-3.83 dar bandında hareket eden dolar kuru, yılın son haftasının açılışında 3.8058 ile 3 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL saat 11:58'de 3.8183'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5379 ve sterlin/TL 5.1104 seviyesinde yer aldı.

TL'deki değerlenmenin piyasalardaki tatil havasından kaynaklandığını belirten uzmanlar, hafta boyunca yatay seyrin sürmesini bekliyorlar. ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasının yeni yıla kalması ve TL'nin seyrini etkilemesi muhtemel bir veri akışının olmaması bu beklentiyi destekliyor.

Bu hafta neler izlenecek?
Piyasalar içeride salı günü açıklanacak 'reel kesim güven endeksi' ve 'kapasite kullanım oranları'nı takip edecek. Perşembe günü 'ekonomik güven endeksi', cuma da 'dış ticaret dengesi' açıklanacak.

Dışarıda ABD ağırlıklı bir gündem var. Salı, çarşamba, perşembe günleri sırasıyla 'tüketici güven endeksi', 'bekleyen konut satışları' ve 'işsizlik maaş başvuruları' açıklanacak. Cuma günü ise Almanya TÜFE piyasaların odağında olacak.

Öte yandan bugün başta ABD, Almanya, İngiltere ve Güney Kore olmak üzere birçok ülke borsasında Noel tatili nedeniyle işlem yapılmayacak.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 25.12.2017 12:07
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