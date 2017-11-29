Dolar/TL 3.95'e geriledi

İçeride ise ekonomik güven endeksi yüzde 3,4 düşüş kaydederek 97,9 seviyesine geriledi. Öte yandan yurtiçi piyasalar, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına ilişkin gelişmeler ve haber akışına bağlı olarak satış baskısı gördü.

Haftaya başlarken 3.90 seviyesinin altına inen dolar/TL, ABD'den gelen haberlerle yükselişe geçti. Dün, gün içinde en düşük 3.8976 seviyesini test edilse de, gün sonuna doğru yükseliş hızlandı ve kur 3.97 seviyesini aştı.

Bugün 3.97'nin üzerini test eden dolar/TL, saat 10:30'da 3.9500'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6885 seviyesinde yer alıyor. Sterlin/TL ise 5.3130 ile yeni tarihi zirvesini görmesinin ardından 5.2950'den alıcı buldu.

Kritik dava başladı



New York'ta görülen kritik dava başladı. Davanın savcısı, Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğini ve tanıklık yapacağını açıkladı. Davada Hakan Atilla'nın avukatları, Reza Zarrab'ın hapis cezasından kurtulmak için yalan söylediğini savundu.

"Dava, TL üzerinde baskı unsuru olacaktır"



Reel Kapital Menkul Değerler'in notunda, "ABD'deki davanın merkezindeki isim Reza Zarrab'ın, İran'ın ambargoyu delmesine yardım etmekle suçlanan Mehmet Hakan Atilla aleyhine tanıklık yapacağı haberi ile Türk varlıklarına olan talebin azalacağı endişeleri güçlendi" ifadesine yer verildi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi de, "ABD'deki davada Zarrab'ın tanık olarak yer alacak olması birçok soru işaretini ve davanın Türkiye'ye olası etkilerini yeniden şekillendiriyor. Bu sürecin Türkiye'de başka kimlere doğru ilerleyebileceği endişesi dava sonuçlanana kadar TL üzerinde baskı unsuru olarak kalacaktır" şeklinde konuştu.

Piyasalar ABD'ye odaklandı



Piyasalarda bugün Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması ve ABD GSYİH 3. çeyrek verileri takip edilecek. Ayrıca, Reza Zarrab davasına ilişkin gelişmeler de izlenecek.



KAYNAK: DÜNYA

Türk Lirası, ekonomik veriler ve ABD merkezli haber akışı ile geriledi. ABD'de tüketici güveninin son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve gelecekteki FED Başkanı Powell'ın, bir sonraki toplantıda faiz oranlarını artırmak için şartların oluştuğunu belirtmesi dolara destek verdi.