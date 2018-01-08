DOLAR GÜÇLENDİ, TL KAZANIMLARINI TÖRPÜLEDİ

Türk Lirası, küresel olarak bir miktar toparlanan dolar karşısında kazanımlarını kısmen törpüledi.

Cuma günü dolardaki zayıf seyirden bulduğu destekle 3.7313'e kadar gerileyerek 25 Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL bugün yukarı yönlü sakin bir seyir izledi ve 3.7565'e kadar yükseldi.

Dolar/TL saat 16:22'de 3.7485'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.4895 ve sterlin/TL 5.0755 seviyesinde yer aldı.

Cuma günü 91.75'e gerileyen dolar endeksi bugün 92.30 çevresinde güçlenmeye çalışıyor. Söz konusu hareketin çok güçlü olmadığını belirten analistler, kısa vadede kalıcı bir yükseliş beklemiyorlar.

Dolar endeksinin 92 seviyesinin üzerine çıkmasının gelişmekte olan ülke para birimlerini zorladığını belirten analistler, ancak bu durumun dolar/TL'de yeni bir hikaye yazmasını beklemediklerini kaydetti ve dolardaki toparlanmanın zayıf kalması halinde kurun yeniden aşağı yönlü hareketlenebileceğini ifade ettiler.