Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
115023
ALTIN
158.901
DOLAR
3.7683
STERLİN
5.0929
EURO
4.4940

DOLAR GÜÇLENDİ, TL KAZANIMLARINI TÖRPÜLEDİ

Dolar endeksinde kaydedilen yükseliş sonrasında dolar/TL'de bugün yukarı yönlü sakin bir hareket izlendi. Dolardaki toparlanmanın çok güçlü olmadığını kaydeden uzmanlar, kur tarafında yeni bir hikaye beklemiyorlar.

DOLAR GÜÇLENDİ, TL KAZANIMLARINI TÖRPÜLEDİ

Dolar endeksinde kaydedilen yükseliş sonrasında dolar/TL'de bugün yukarı yönlü sakin bir hareket izlendi. Dolardaki toparlanmanın çok güçlü olmadığını kaydeden uzmanlar, kur tarafında yeni bir hikaye beklemiyorlar.

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:47
26 Okunma
DOLAR GÜÇLENDİ, TL KAZANIMLARINI TÖRPÜLEDİ

Türk Lirası, küresel olarak bir miktar toparlanan dolar karşısında kazanımlarını kısmen törpüledi.

Cuma günü dolardaki zayıf seyirden bulduğu destekle 3.7313'e kadar gerileyerek 25 Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL bugün yukarı yönlü sakin bir seyir izledi ve 3.7565'e kadar yükseldi.

Dolar/TL saat 16:22'de 3.7485'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.4895 ve sterlin/TL 5.0755 seviyesinde yer aldı.

Cuma günü 91.75'e gerileyen dolar endeksi bugün 92.30 çevresinde güçlenmeye çalışıyor. Söz konusu hareketin çok güçlü olmadığını belirten analistler, kısa vadede kalıcı bir yükseliş beklemiyorlar.

Dolar endeksinin 92 seviyesinin üzerine çıkmasının gelişmekte olan ülke para birimlerini zorladığını belirten analistler, ancak bu durumun dolar/TL'de yeni bir hikaye yazmasını beklemediklerini kaydetti ve dolardaki toparlanmanın zayıf kalması halinde kurun yeniden aşağı yönlü hareketlenebileceğini ifade ettiler.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 10:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Heimtextil Fuarı başlıyor
Heimtextil Fuarı başlıyor
2018 hikayesi sürdürülebilir büyüme olacak
2018 hikayesi sürdürülebilir büyüme olacak
Akenerji'ye 'Yılın İtibarlısı' ödülü
Akenerji'ye 'Yılın İtibarlısı' ödülü

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim