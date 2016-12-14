Doğuş Otomotiv’den Finansal Yönetim Eğitimi

Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim (DRIVE) projesi kapsamında, kurumun Türkiye genelindeki yetkili satıcılarına ve iş ortaklarına yönelik hayata geçirdiği Yetkili Satıcı Gelişim Akademisi’nin eğitimleri devam ediyor. 16-17 Kasım tarihleri arasında Grand Tarabya Hotel’de düzenlenen Finansal Yönetim Eğitimi’ne katılan Türkiye genelindeki Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı profesyonel Genel Müdürleri ve Doğuş Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği markaların temsilcileri, iki gün boyunca Finans Danışmanı Volkan Bodur’dan finansal yönetim üzerine eğitim aldı.



Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ela Kulunyar’ın açılış konuşması ile başlayan program, Volkan Bodur’un iş hayatında yaşanmış örnekler üzerine verdiği eğitim ile devam etti. İki günlük program içerisinde konuk konuşmacılar Ekonomist-Prof.Dr. Emre Alkin “Türkiye ve Dünyada Ekonomik Trendler” ve Dijital Guru Mustafa İçil “Liderlik İpuçları” üzerine paylaşımlarda bulundu. Doğuş Otomotiv’in Yetkili Satıcıları’nda çalışan 15 profesyonel Genel Müdürün katıldığı eğitimin ardından belirli aralıklarla farklı örnek olaylar katılımcılarla paylaşılarak, bu alandaki gelişimlerinin sürdürülebilir şekilde desteklenmesi hedefleniyor.





