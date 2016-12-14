Doğuş Otomotiv’den Finansal Yönetim Eğitimi

Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ela Kulunyar’ın açılış konuşması ile başlayan program, Volkan Bodur’un iş hayatında yaşanmış örnekler üzerine verdiği eğitim ile devam etti. İki günlük program içerisinde konuk konuşmacılar Ekonomist-Prof.Dr. Emre Alkin “Türkiye ve Dünyada Ekonomik Trendler” ve Dijital Guru Mustafa İçil “Liderlik İpuçları” üzerine paylaşımlarda bulundu. Doğuş Otomotiv’in Yetkili Satıcıları’nda çalışan 15 profesyonel Genel Müdürün katıldığı eğitimin ardından belirli aralıklarla farklı örnek olaylar katılımcılarla paylaşılarak, bu alandaki gelişimlerinin sürdürülebilir şekilde desteklenmesi hedefleniyor.
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