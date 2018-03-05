Doğuş Çay’dan ‘Gurme Cafe’

Doğuş Çay, çaydaki 30 yıllık uzmanlığını, kalitesini ve lezzetini hizmet sektörüne de taşıdı, Doğuş Gurme Cafe’nin ilkini Bağdat Caddesi’nde açtı. Doğuş Çay, ürün portföyünde yer alan bütün çay çeşitlerinin yanı sıra Doğuş Gurme Cafe’de kahvaltı, ana yemek ve tatlılardan oluşan bir de menü yer alıyor.

“Çay keyfini birlikte yaşamak istiyoruz”

Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli çay yapraklarından üretilen ürünleri tüketicilerle buluşturduklarının altını çizen Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, “Türkiye’nin en büyük özel sektör çay kuruluşu olarak kalite ve hijyenden ödün vermeden, her alanda tüketicilerimize en iyiyi sunma çabası içerisindeyiz. Yiyecek ve içecek sektörü zaten bildiğimiz, içinde bulunduğumuz bir sektör. Şimdi işin hizmet tarafında olmak bizim için oldukça heyecanlı. Çay, sudan sonra en çok tüketilen içecek. Doğuş Gurme Cafe’lerde çay tüketicileri ile çay keyfini birlikte yaşamak istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında çayımızla varız; kafelerimizle de olmak istiyoruz

‘Doğuş Gurme Cafe’ fikrinin uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirten Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, “Doğru yer ve zamanı bulma konusunda son üç yıldır çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun sonucunda Bağdat Caddesi’nde ‘Doğuş Gurme Cafe’ projesini hayata geçirdik. 2018 yılında başta İstanbul olmak üzere kafelerimizin sayısını artırmak istiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında çayımızla varız; kafelerimizle de olmak istiyoruz” dedi.