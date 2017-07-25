Doğu Anadolu'da şüpheli kanatlı hayvan ölümleri

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu'da bir süredir yaşanan kanatlı hayvanlardaki şüpheli ölümler sebebiyle Ardahan'daki 6 farklı noktada son bir ayda toplanan binlerce kümes hayvanı itlaf edildi.

Alınan bilgiye göre, Ardahan'da 6 farklı yerde son bir aydır henüz belirlenemeyen sebeple genellikle kazlar olmak üzere çok sayıda kanatlı hayvan ölümü gerçekleşti.

Bu kentin yanı sıra Kars ve Erzurum'un bazı ilçelerinde de şüpheli kanatlı hayvan ölümleri yaşanması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

Bu çerçevede, Ardahan'da, söz konusu 6 noktanın yaklaşık 3 kilometre çevresindeki mahallelerde üreticilerce beslenen, bazıları ölü, büyük bir kısmı canlı olan kaz, ördek, hindi ve tavuktan oluşan yaklaşık 7 bin kümes hayvanı özel kıyafetli görevlilerce toplandı.

Kentte, ölen kanatlı hayvanların yanı sıra canlı olarak toplanan diğer kümes hayvanları da toplanıp itlaf edilerek gömüldü.

- "Zarar karşılanacak"

Ardahan'da, kanatlı hayvanları toplayan bazı görevliler, besicileri tek tek gezerek kanatlı hayvanları, bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan ölümlerden dolayı tedbir amaçlı toplamaya başladıklarını belirterek, vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Görevlilerce, itlaf edilmek ve ölüm sebepleri araştırılmak üzere toplanan kanatlı kümes hayvan sahiplerinin zararının ise devlet tarafından karşılanacağı bildirildi.

Ardahan'daki bazı alanlarda ölen ya da canlı olan kümes hayvanlarının toplanıp itlaf edilmesinin sürdüğü, hayvanların ölüm sebebinin ise araştırıldığı belirtildi.

Ağrı'da da çevre illerde görülen şüpheli kanatlı hayvan ölümleri dolayısıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerinin bir kişinin beslediği tavuklardan incelenmek üzere numune alıp, söz konusu kümes ve çevresinde tedbir aldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin Doğu Anadolu'daki bazı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüklerince başlatılan incelemeler de devam ediyor.

Bölgede son bir aydır Ardahan dışında Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çoğunluğu kaz olan çok sayıda kanatlı hayvan telef olmuştu.

Anadolu Haber Ajansı