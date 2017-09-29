Doğu Anadolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 250 ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla Erzurum'da açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Fuarı'na yerli ve yabancı 250 firma katılıyor.

Fuarda, çeşitli firmalarca tasarlanan tarım makineleri ile ürünler sunuluyor.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ni kente kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Tarım ve hayvancılığın kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğuna işaret eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Yakın bir zamanda Erzurum tarım ve hayvancılığın yanı sıra bir sanayi şehri olacak. Artık buralarda tarım fuarlarının yanında sanayi fuarları da açılmaya başlanacak, buralar yılın on iki ayında fuarlara ev sahipliği yapacak. Sadece Doğu Anadolumuzda değil komşu cumhuriyetler Azerbaycan, Gürcistan, Nahcivan ve İran'dan da misafirlerini ağırlayacak veya onlara da ev sahipliği yapacak. Güzel bir tesis hizmete girdi. Emeği geçen tüm ilgililere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Erzurum atağa başladı, inşallah kısa bir zaman için de doğunun ve sanayinin başkenti olacağını da ifade etmek istiyorum."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi ise belediye olarak kente doğunun en büyük fuar merkezini kazandırdıklarını hatırlattı.

Tarım fuarının bölge için önemli olduğunu belirten Kiremitçi, şunları söyledi:

"Bizler üç buçuk yıl öncesinde göreve geldiğimizde buraya bir fuar merkezi yapalım, bölgenin cazibe merkezi olsun dedik. 14 bin metrekare üzerine bir tesis inşa ettik. Kapalı alan 16 bin, oturma alanı 14 bin metrekaredir. Bu da bu bölgede en büyük fuar merkezidir. Burayı canlı tutmak hepimizin görevidir. Yani biz yerel yönetim olarak yapımında riskleri aldık, imkanlarımızı zorladık ama işletilmesi noktasında bu konudaki otoriterlerin hepsinin elini taşın altına koyması gerekir."

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezerek, tarım aletleri hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar ile çok sayıda davetli katıldı.

Doğu Anadolu Tarım Fuarı 4 gün sürecek.

Anadolu Haber Ajansı