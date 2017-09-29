banner181
Ana SayfaGÜNCEL

Doğu Anadolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

29 Eylül 2017 Cuma 10:39
Bu haber 552 kez okundu

Erzurum Valisi Azizoğlu: - "Yakın bir zamanda Erzurum, tarım ve hayvancılığın yanı sıra bir sanayi şehri olacak. Artık buralarda tarım fuarlarının yanında sanayi fuarları da açılmaya başlanacak, buralar yılın on iki ayında fuarlara ev sahipliği yapacak"

Doğu Anadolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 250 ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla Erzurum'da açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Fuarı'na yerli ve yabancı 250 firma katılıyor.

Fuarda, çeşitli firmalarca tasarlanan tarım makineleri ile ürünler sunuluyor.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ni kente kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Tarım ve hayvancılığın kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğuna işaret eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Yakın bir zamanda Erzurum tarım ve hayvancılığın yanı sıra bir sanayi şehri olacak. Artık buralarda tarım fuarlarının yanında sanayi fuarları da açılmaya başlanacak, buralar yılın on iki ayında fuarlara ev sahipliği yapacak. Sadece Doğu Anadolumuzda değil komşu cumhuriyetler Azerbaycan, Gürcistan, Nahcivan ve İran'dan da misafirlerini ağırlayacak veya onlara da ev sahipliği yapacak. Güzel bir tesis hizmete girdi. Emeği geçen tüm ilgililere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Erzurum atağa başladı, inşallah kısa bir zaman için de doğunun ve sanayinin başkenti olacağını da ifade etmek istiyorum."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi ise belediye olarak kente doğunun en büyük fuar merkezini kazandırdıklarını hatırlattı.

Tarım fuarının bölge için önemli olduğunu belirten Kiremitçi, şunları söyledi:

"Bizler üç buçuk yıl öncesinde göreve geldiğimizde buraya bir fuar merkezi yapalım, bölgenin cazibe merkezi olsun dedik. 14 bin metrekare üzerine bir tesis inşa ettik. Kapalı alan 16 bin, oturma alanı 14 bin metrekaredir. Bu da bu bölgede en büyük fuar merkezidir. Burayı canlı tutmak hepimizin görevidir. Yani biz yerel yönetim olarak yapımında riskleri aldık, imkanlarımızı zorladık ama işletilmesi noktasında bu konudaki otoriterlerin hepsinin elini taşın altına koyması gerekir."

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezerek, tarım aletleri hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar ile çok sayıda davetli katıldı.

Doğu Anadolu Tarım Fuarı 4 gün sürecek. 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.