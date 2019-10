"Doğru şehirleşme için planlı ve kaliteli yapılar şart"

Planlı ve bilinçli şehirleşme için kentsel dönüşümün büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'sinin deprem kuşağında bulunduğunu ve riskli binaların acilen yenilenmesi gerektiğini hatırlatan Kaya, özellikle büyük şehirlerde yaşanılan çarpık kentleşme ve beraberinde gelen yapısal sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan yeni “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’’ ile öncelikli 1,5 milyon konutun 5 yıl içerisinde dönüştürüleceğinin altını çizen Kaya, ülkemizin güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyacı olduğunu bildirdi. Yapıların şehrin mimarisine uygun ve her türlü teknik altyapıya sahip olması gerektiğini ifade eden Kaya, doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla dizayn edilen binaların hem dünyanın geleceğine hem de tüketicilerin daha tasarruflu bir yaşam sürmesine katkı sağladığını söyledi.

Şehircilik konusuna dikkat çekilmesini amaçlayan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, şehir planlamasının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Planlı ve bilinçli şehirleşme için kentsel dönüşümün büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan yeni “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’’ ile 6,7 milyon konut içinde acil ve öncelikli statüsünde olan 1,5 milyon konutun 5 yıl içerisinde dönüştürüleceğini hatırlattı.

Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'sinin deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çeken Nimetullah Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü; “Günümüzde hızla artan nüfusla birlikte şehirleşme de artıyor. Her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olan ülkemizde güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyaç var. Özellikle büyük şehirlerde yaşanılan çarpık kentleşme ve beraberinde gelen yapısal sorunları planlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ortadan kaldırmak mümkün. Bu noktada önemli olan yenilenecek yapıları; şehrin mimarisine uygun, her türlü teknik altyapıya sahip ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde planlanmak.’’

Kentsel dönüşüm acilen hızlanmalı

Güvenilir yapılara ulaşmak için kentsel dönüşüm çalışmalarının acilen hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Nimetullah Kaya, konut alırken, binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilip edilmediğinin sorgulanmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu; “Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkili yolu toplumu depreme karşı bilinçlendirmek. Bu bilinç çerçevesinde güvenilir ve depreme dayanıklı bir ev sahibi olmak isteyenlerin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu noktada; projelerini yönetmeliklere uygun olarak ileri inşaat teknolojisi ve yüksek kaliteli malzemelerle hayata geçiren, sermaye yapısı ve referansları güçlü köklü inşaat firmalarını tercih etmek büyük avantaj sağlıyor.”

Doğa dostu sürdürülebilir yapılar oluşturulmalı

Çevre hassasiyeti yüksek ve insana saygılı yapıların hem giderek etkileri artan küresel ısınma ile mücadeleye hem de insan yaşamına önemli katkıları olduğunu belirten Kaya, “Konut satın alacaklar seçimlerini yaparken çevresel faktörleri de mutlaka göz önünde bulundurmalılar. Binaların çevreye olan etkilerini göz ardı etmemek gerekiyor. Akıllı telefon ya da tabletlerle internet bağlantısı üzerinden kontrolü sağlanabilen ve bu sayede enerjiyi verimli kullanan akıllı ev konsepti kurularak, yağmur sularının arıtılmasıyla elde edilen gri su arıtma sistemi gibi su verimliliğine yönelik uygulamalar tercih edilerek ve güneş enerjisinden yararlanılarak doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla dizayn edilen binalar, hem dünyanın sürdürülebilirliğine hem de tüketicilerin daha tasarruflu bir yaşam sürmesine katkı sağlıyor” diyerek sözlerini tamamladı.