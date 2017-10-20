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DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAMIN VE ÇOK KAZANDIRAN YATIRIMIN ŞİFRESİ: ‘SİNPAŞ GÖKORMAN’

20 Ekim 2017 Cuma 12:51
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Sinpaş GYO Gökorman, 100 metre yükseklikte bile doğayla iç içe olma ayrıcalığı sunan özgün mimarisi, Çekmeköy Ormanı manzarası, şehrin en gözde yerlerine kolay ulaşım sağlayan lokasyonu ve her geçen gün artan yatırım değeriyle yepyeni bir yaşam fırsatı sunuyor. Gökorman, orman manzaralı konumuyla ‘Lokasyona’, doğadan ilham alan özgün mimarisi ile ‘Tasarıma’, 44 yıllık Sinpaş güvencesi ve kalitesi ile ‘Markaya’ yatırımın en ideal adresi olacak

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAMIN VE ÇOK KAZANDIRAN YATIRIMIN ŞİFRESİ: ‘SİNPAŞ GÖKORMAN'
Sinpaş GYO, Anadolu yakasındaki 18. projesi Gökorman ile yine bir ilke imza atıyor. Doğayla gökyüzünü buluşturan özgün mimarisi ile şehre yeni bir soluk getirecek Gökorman, İstanbul’u benzersiz bir yaşamla tanıştıracak.



BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ’NDEN SONRA GÖKYÜZÜNE UZANAN YEŞİL MİMARİ

Duvarda bitki yüzeyi oluşturma kavramı geçmişi, dünyanın 7 harikasından biri olan Babilin Asma Bahçeleri’ne kadar dayanıyor. İnsanoğlu, MÖ 600’lü yıllarda bile yeşilin mimarideki estetik faydasının yanında daha birçok faydasına odaklandı.

Doğanın kadim güzelliğinden ilham alan Sinpaş GYO, Anadolu yakasındaki en yeni projesi Gökorman ile çok özel fırsatlar ve ayrıcalıklarla dolu bir ilke imza atıyor. Çekmeköy Ormanı manzaralı Gökorman; ağaçlarla çevrili katları, yeşili gökyüzüyle buluşturan özgün mimarisi ve 100 metre yükseklikte bile ağaçlara dokunabilecek kadar doğayla iç içe olma ayrıcalığı sunuyor.


TOPRAKTAN KAZANMANIN 3 ALTIN ŞİFRESİ

Sinpaş, Gökorman projesi ile topraktan kazanmanın şifrelerini de sunuyor. Anadolu yakasının yükselen bölgesi Ümraniye Şile Yolu’ndaki orman manzaralı konumuyla ‘Lokasyona’, doğadan ilham alan özgün mimarisi ile ‘Tasarıma’, 44 yıllık Sinpaş güvencesi ve kalitesi ile ‘Markaya’ yatırımın en ideal adresi Gökorman…

Yeşili gökyüzüyle buluşturan Gökorman; eşsiz lokasyonu, doğadan ilham alan özgün mimarisi ve Sinpaş güvencesiyle çok kazandıracak bir yatırım seçeneği sunuyor. Kısa bir süre geçerli olacak lansmana özel yüzde 10 indirim avantajının yanı sıra; sadece yüzde 5 peşinatla 60 ay vade farksız ödeme planı, Gökorman’da yerini almak isteyenleri bekliyor.


DOĞA VE MİMARİNİN BÜYÜLEYEN UYUMU

Gökorman, doğa ve mimarinin gökyüzüne uzandığı özgün konseptiyle büyülüyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire tipleri bulunan Gökorman’ın cephesinde yer alacak ağaçlar ve peyzaj bitkileri ile yılda 4 tona yakın karbonu oksijene dönüştürecek.


ÇOCUKLAR ÇİÇEKLERİ TANIYARAK BÜYÜYECEK

Projede, çocukların rahat ve güvenli şekilde vakit geçirmesini sağlayacak oyun alanları tasarlandı. Ayrıca Gökorman’a komşu 10 bin metrekarelik yemyeşil park da hem büyükleri hem küçükleri cezbedecek sağlıklı ve zinde bir yaşamın kapılarını açacak.


ŞEHRİN EN GÖZDE ADRESLERİNE KOLAY ULAŞIM

Şile yolu üzerinde Çekmeköy-Ümraniye aksında yer alan Gökorman, Metro’ya yürüme mesafesinde, Ataşehir’e 10 dakika, Ikea ve Buyaka AVM’ye 4 dakika, 3. Köprü ve TEM’e birkaç dakika uzaklıkta konumlanıyor.




Sinpaş Gökorman Proje Künyesi:


Lokasyon : İstanbul /Şile Yolu - Ümraniye

Toplam Daire Sayısı : 420 (Yüzde 70’ini 100 metrekare üzeri daireler oluşturuyor)

Fiyat Aralığı : 359.000-1 milyon 850.000 TL

Web Sitesi : www.sinpasgokorman.com

Telefon : 444 1 440

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