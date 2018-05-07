Doğanın en fedakâr annesi ahtapot İstanbul’da!

Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, 51 adet sergi tankı, yaklaşık 15 bin deniz canlısı ve onların hikayeleriyle misafirlerini büyülemeye devam ediyor. “Kafadanbacaklılar” sınıfından olan ahtapotun annelik deneyimi ise duyanları hem hayrete düşürüyor hem de duygulandırıyor.

Bir seferde 50 binden fazla yumurtlayabilen dişi ahtapot, bulduğu oyuğa yumurtalarını çengelle asar gibi bırakıyor. Bütün yumurtalarını kuluçka süresi boyunca özenle koruyor ve onlar için en iyi şartları sağlamaya çalışıyor. Yumurtalar çatlayana kadar geçen süreçte dişi ahtapot bir yandan avcı su altı canlılarıyla mücadele ederken, bir yandan yumurtaların üzerinin kumla kaplamaması için kollarıyla suyu dalgalandırarak su akımı yaratıyor ve böylelikle yumurtalar her daim nefes alıyor.



Zeytin büyüklüğünde, gözyaşına benzeyen yumurtaların içinde gelişimlerine devam eden yavrular, annelerin bu fedakâr tavrı sayesinde tehlikelerden korunarak sağlıklı bir şekilde kuluçka dönemini atlatıyor. Yumurtalarından çıktıktan sonra da su altı dünyasına karışıyor. Ne yazık ki, bu uzun ve yorucu sürecin sonunda anne ahtapot açlıktan güçsüz kalıp hayatını kaybetme riskini de göze alıyor.