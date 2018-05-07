Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
kısa süreli yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
101222
ALTIN
180.468
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7927
EURO
5.0886

Doğanın en fedakâr annesi ahtapot İstanbul’da!

Şehrin ortasında kocaman bir okyanusu keşfetme imkânı sunan SEA LIFE İstanbul ziyaretçilerini Anneler Günü’nde su altı dünyasının fedakarlığıyla ünlü annesi ahtapot ile buluşturuyor. Yavrularına karşı fedakarlığıyla kendine hayran bırakan ahtapot ve birbirinden özel su altı canlılarını SEA LIFE İstanbul’da keşfedin!

Doğanın en fedakâr annesi ahtapot İstanbul’da!

Şehrin ortasında kocaman bir okyanusu keşfetme imkânı sunan SEA LIFE İstanbul ziyaretçilerini Anneler Günü’nde su altı dünyasının fedakarlığıyla ünlü annesi ahtapot ile buluşturuyor. Yavrularına karşı fedakarlığıyla kendine hayran bırakan ahtapot ve birbirinden özel su altı canlılarını SEA LIFE İstanbul’da keşfedin!

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:12
2417 Okunma
Doğanın en fedakâr annesi ahtapot İstanbul’da!

Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, 51 adet sergi tankı, yaklaşık 15 bin deniz canlısı ve onların hikayeleriyle misafirlerini büyülemeye devam ediyor. “Kafadanbacaklılar” sınıfından olan ahtapotun annelik deneyimi ise duyanları hem hayrete düşürüyor hem de duygulandırıyor.

Bir seferde 50 binden fazla yumurtlayabilen dişi ahtapot, bulduğu oyuğa yumurtalarını çengelle asar gibi bırakıyor. Bütün yumurtalarını kuluçka süresi boyunca özenle koruyor ve onlar için en iyi şartları sağlamaya çalışıyor. Yumurtalar çatlayana kadar geçen süreçte dişi ahtapot bir yandan avcı su altı canlılarıyla mücadele ederken, bir yandan yumurtaların üzerinin kumla kaplamaması için kollarıyla suyu dalgalandırarak su akımı yaratıyor ve böylelikle yumurtalar her daim nefes alıyor.

Zeytin büyüklüğünde, gözyaşına benzeyen yumurtaların içinde gelişimlerine devam eden yavrular, annelerin bu fedakâr tavrı sayesinde tehlikelerden korunarak sağlıklı bir şekilde kuluçka dönemini atlatıyor. Yumurtalarından çıktıktan sonra da su altı dünyasına karışıyor. Ne yazık ki, bu uzun ve yorucu sürecin sonunda anne ahtapot açlıktan güçsüz kalıp hayatını kaybetme riskini de göze alıyor.

Son Güncelleme: 07.05.2018 17:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRSAB’tan Özbekistan Ziyareti
TÜRSAB’tan Özbekistan Ziyareti
Jaeger-LeCoultre Polaris Koleksiyonunun yeni üyesi
Jaeger-LeCoultre Polaris Koleksiyonunun yeni üyesi
Renault Trucks, Türkiye’de 20.yılını kutladı
Renault Trucks, Türkiye’de 20.yılını kutladı

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim