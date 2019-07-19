Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
102341
ALTIN
260.727
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.0550
EURO
6.3259

Doğan Aydal’dan soluk kesecek bir kitap daha

‘Maden Savaşları’, ‘Petrolsüz Dünya’, ‘Enerji Kan Kokuyor’, ‘Sular Kızıl Akacak’ ve ‘Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar’ adlı kitapların yazarı Prof. Dr. Doğan Aydal’ın yeni kitabı ‘Savaş Tuzakları’ okuyucularla buluştu.

Doğan Aydal’dan soluk kesecek bir kitap daha

‘Maden Savaşları’, ‘Petrolsüz Dünya’, ‘Enerji Kan Kokuyor’, ‘Sular Kızıl Akacak’ ve ‘Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar’ adlı kitapların yazarı Prof. Dr. Doğan Aydal’ın yeni kitabı ‘Savaş Tuzakları’ okuyucularla buluştu.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:34
1242 Okunma
Doğan Aydal’dan soluk kesecek bir kitap daha

Prof. Dr. Doğal Aydal’ın ‘Savaş Tuzakları’ adlı yeni kitabı Motto Yayınları tarafından yayınlandı. ‘Savaş Tuzakları’ adlı yeni kitabında Prof. Dr. Doğan Aydal, 2010 yılında ortalığa sürülen Wikileaks’in ülkemiz ve diğer ülkeler için açıkladığı belgelerin tesadüfen açıklanmadığını, bazı ülkelere aba altından sopa göstermenin bir tekniği olarak piyasaya şuurlu olarak sürüldüğünü sonuçlarıyla ortaya koyuyor. Kitapta şu sorulara cevaplar aranıyor:

ABD, 2001, İkiz Kulelerin Vurulması küçük ölçekli bir iç savaş mıydı? Afganistan, Eroin Ticareti, Maden Ticareti, Tacikistan, Atom Bombası Yapımı ile İkiz Kulelerin vurulması arasındaki bağlantılar var mıdır? Derin Dünya Devleti gerçekten var mı? Suriye olayı bir Derin Dünya Operasyonu mu? Ülkemizde Her Nükleer Santral ihale sonrası Askeri Darbe, Muhtıra, Post modern darbe, Kalkışma yaşanmasının sebepleri nelerdir? Nabucco projesi neden hayal oldu? Kıbrıs Doğalgazları; Ülkemizi bekleyen esas tehlike nedir? Yarbay Ralph Peter kimdir? Büyük Ortadoğu Projesi ile bağlantısı nedir? ABD eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice “Ortadoğu’da haritalar değişecek” cümlesini niçin söylemişti? Ne oldu? Arap Baharı’nı kimler planladı? Sonuçları kimlere yaradı? Yok olan Tarım, Hayvancılık, Madencilik, balıkçılık, Sularımız, Yanlış Enerji tercihlerimiz, iç göçler ve sorguladığımız karanlıkta kalan birçok konuya Prof. Dr. Doğal Aydal; "Savaş Tuzakları" kitabında ışık tutuyor.

PROF. DR. DOĞAN AYDAL’I YAKINDAN TANIYALIM

Prof. Dr. Doğan AYDAL, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden “Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi” unvanı alarak mezun oldu. İngilizce eğitimini International House, Hastings; Master ve Doktora eğitimini ise İNGİLTERE’de LEEDS Üniversitesi’nde tamamladı. (1976-1980).

Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında, MTA Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerinde çalışan Aydal, 1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. unvanı ile göreve başladı ve 1991 yılında Doçent unvanı aldı. 1994 yılında bir dönem ABD CINCINNATI Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulundu. Halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışıyor. Madencilik, Enerji politikaları, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine uzman.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakan Danışmanlığı, TBMM’de Danışmanlık, Sümer Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği ve Afrika Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevler yaptı. Aydal, Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 60 ülkede, çeşitli bilimsel araştırma, inceleme ve gezilerde bulundu.

Çeşitli konularda yazılmış 14 Kitabı da bulunan Aydal’ın, yurtiçi ve dışında birçok makale ve Tebliği bulunuyor. “Maden Savaşları”, “Petrolsüz Dünya”, “Enerji Kan Kokuyor”, “Sular Kızıl Akacak” ,“Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar”, “ Savaş Tuzakları” adlı kitapları toplum tarafından çok tanınmış ve bu kitaplar üzerine 15 ayrı TV kanalında uzun süreli 70 TV programı yapıldı. Ayrıca bu kitaplar ile ilgili olarak birçok gazete ve dergide onlarca röportajı yayımlandı.

1995 Yılında yapılan Genel Seçimlerde Prof.Dr. Necmettin Erbakan hocamız tarafından “Türkiye Milletvekilliği” için aday gösterilmiş ancak Anayasa Mahkemesinin yeni ihdas edilen  “Türkiye Milletvekili” kavramını iptal etmesinden sonra,  yine Erbakan Hocamızın arzusu üzerine İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi. Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

Son Güncelleme: 19.07.2019 15:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump: "Türkiye F-35 alamaz"
Trump: "Türkiye F-35 alamaz"
Erbil'de silahlı saldırı
Erbil'de silahlı saldırı
Şehadetinin 3.yılında Erol Olçok...
Şehadetinin 3.yılında Erol Olçok...
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim