Doğan Aydal’dan soluk kesecek bir kitap daha

Prof. Dr. Doğal Aydal’ın ‘Savaş Tuzakları’ adlı yeni kitabı Motto Yayınları tarafından yayınlandı. ‘Savaş Tuzakları’ adlı yeni kitabında Prof. Dr. Doğan Aydal, 2010 yılında ortalığa sürülen Wikileaks’in ülkemiz ve diğer ülkeler için açıkladığı belgelerin tesadüfen açıklanmadığını, bazı ülkelere aba altından sopa göstermenin bir tekniği olarak piyasaya şuurlu olarak sürüldüğünü sonuçlarıyla ortaya koyuyor. Kitapta şu sorulara cevaplar aranıyor:

ABD, 2001, İkiz Kulelerin Vurulması küçük ölçekli bir iç savaş mıydı? Afganistan, Eroin Ticareti, Maden Ticareti, Tacikistan, Atom Bombası Yapımı ile İkiz Kulelerin vurulması arasındaki bağlantılar var mıdır? Derin Dünya Devleti gerçekten var mı? Suriye olayı bir Derin Dünya Operasyonu mu? Ülkemizde Her Nükleer Santral ihale sonrası Askeri Darbe, Muhtıra, Post modern darbe, Kalkışma yaşanmasının sebepleri nelerdir? Nabucco projesi neden hayal oldu? Kıbrıs Doğalgazları; Ülkemizi bekleyen esas tehlike nedir? Yarbay Ralph Peter kimdir? Büyük Ortadoğu Projesi ile bağlantısı nedir? ABD eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice “Ortadoğu’da haritalar değişecek” cümlesini niçin söylemişti? Ne oldu? Arap Baharı’nı kimler planladı? Sonuçları kimlere yaradı? Yok olan Tarım, Hayvancılık, Madencilik, balıkçılık, Sularımız, Yanlış Enerji tercihlerimiz, iç göçler ve sorguladığımız karanlıkta kalan birçok konuya Prof. Dr. Doğal Aydal; "Savaş Tuzakları" kitabında ışık tutuyor.

PROF. DR. DOĞAN AYDAL’I YAKINDAN TANIYALIM

Prof. Dr. Doğan AYDAL, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden “Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi” unvanı alarak mezun oldu. İngilizce eğitimini International House, Hastings; Master ve Doktora eğitimini ise İNGİLTERE’de LEEDS Üniversitesi’nde tamamladı. (1976-1980).

Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında, MTA Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerinde çalışan Aydal, 1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. unvanı ile göreve başladı ve 1991 yılında Doçent unvanı aldı. 1994 yılında bir dönem ABD CINCINNATI Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulundu. Halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışıyor. Madencilik, Enerji politikaları, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine uzman.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakan Danışmanlığı, TBMM’de Danışmanlık, Sümer Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği ve Afrika Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevler yaptı. Aydal, Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 60 ülkede, çeşitli bilimsel araştırma, inceleme ve gezilerde bulundu.

Çeşitli konularda yazılmış 14 Kitabı da bulunan Aydal’ın, yurtiçi ve dışında birçok makale ve Tebliği bulunuyor. “Maden Savaşları”, “Petrolsüz Dünya”, “Enerji Kan Kokuyor”, “Sular Kızıl Akacak” ,“Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar”, “ Savaş Tuzakları” adlı kitapları toplum tarafından çok tanınmış ve bu kitaplar üzerine 15 ayrı TV kanalında uzun süreli 70 TV programı yapıldı. Ayrıca bu kitaplar ile ilgili olarak birçok gazete ve dergide onlarca röportajı yayımlandı.

1995 Yılında yapılan Genel Seçimlerde Prof.Dr. Necmettin Erbakan hocamız tarafından “Türkiye Milletvekilliği” için aday gösterilmiş ancak Anayasa Mahkemesinin yeni ihdas edilen “Türkiye Milletvekili” kavramını iptal etmesinden sonra, yine Erbakan Hocamızın arzusu üzerine İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi. Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.