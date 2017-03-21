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Doğal Ormanların Sigortası; Endüstriyel Ağaç Plantasyonu

21 Mart 2017 Salı 13:04
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Kastamonu Entegre, 2006 yılında ENAT AŞ. ortaklığında başlatılan endüstriyel ağaçlandırma projesi ile bugüne kadar yaklaşık 1.300 hektar sahada ağaçlandırma çalışmalarına destek oldu. Proje 10 yılda, 2.600 hektar sahada yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla tamamlanmış olacak.

Doğal Ormanların Sigortası; Endüstriyel Ağaç Plantasyonu
Kastamonu Entegre’nin üçüncü büyük ortağı olduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TEMA Vakfı öncülüğünde kurulan ENAT’ın (Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş) sürdürdüğü endüstriyel ağaçlandırma ve sıklık bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin ilk endüstriyel orman tarımı projesi olma özelliği ile öne çıkan ENAT, sektörlerinin önde gelen temsilcilerinden oluşuyor. Ağaç bazlı panel sektörünün Türkiye’deki en büyük oyuncusu olan Kastamonu Entegre’de bu oluşumda yer alarak, endüstriyel plantasyon ormancılığı konusunda farkındalık yaratılmasına destek oluyor.

Endüstriyel plantasyon ormancılığı konusunda örnek olmak ve bunun gelişimini sağlamak hedefiyle hayata geçen projeyle, doğal orman alanlarının daha iyi korunması, orman ürünleri sektöründeki hammadde tedariğinin kesintisiz devam etmesi, erozyonun önlenmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor. 2006 yılında Bursa ili Karacabey ilçesinde başlanan, ardından Çanakkale Ezine’de ve Gelibolu’da gerçekleşen ağaçlandırma ve sıklık bakım çalışmaları ile bugüne kadar yaklaşık 1.300 hektar sahada ağaçlandırma çalışmaları gerçekleşirken, 10 yılda 2.600 hektar sahanın ağaçlandırılması hedefleniyor.

Ormanları korumak ve ağaç döngüsünü sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız “Ormanlar, karbon salınımını azaltmak ve küresel ısınmayı yavaşlatmak gibi önemli bir işlevi üstleniyor. Kastamonu Entegre olarak doğal ormanlarımızı daha iyi koruyabilmek, karbon emisyonunu azaltmak, kırsal kalkınmaya katkı sağlayıp istihdam yaratmak, dış pazarlara bağımlılığımızı azaltmak düşünceleriyle endüstriyel ağaçlandırma projesini hayata geçirdik. Ayrıca sürdürülebilir çevre hedefimize uygun olarak hammaddemizi sürdürülebilir kaynaklardan temin ederek, doğal orman alanlarının korunması ve orman ürünleri sektöründeki hammadde tedariğinin kesintisiz devam etmesi bizim için hayati önem taşıyor. Ülkemizde endüstriyel odun üretmek amacıyla kurulan ilk ve tek şirket olan ENAT, geçtiğimiz 10 yılda edindiği tecrübelerle geliştirdiği yeni ve farklı teknikleriyle ağaç tarımında devlet ve özel sektör çalışmalarına da öncülük ediyor. ENAT A.Ş.'nin faaliyetlerine önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla destek vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

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