Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün

Sıcak evler, nefes alan şehirler felsefesiyle Türkiye’nin dört köşesine doğal gaz ulaştıran Aksa Doğalgaz, yaklaşan kış ayları öncesinde tasarruflu doğal gaz kullanımı için önerilerini açıkladı. Radyatörlerin çevresinin kapatılmamasından ısı yalıtımına kadar alabileceğiniz küçük-büyük önlemlerle konfor sıcaklığınızdan ödün vermeden ekonomik ısınacağınız bir kış geçirebilirsiniz. Termostatı sadece 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamak %6-7'ye varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlar.

Isı kaybının büyük bir çoğunluğu, çatı, duvar ve pencerelerin ısıyı içeride tutacak özellikte olmamasından kaynaklanır. Çatı, dış duvar yalıtımı ve çift camlı pencere sistemi yaptırarak %35’e varan oranlarda, konut başına yıllık yaklaşık 850 TL tasarruf edilebilir.

İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir. Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimlidir.

Her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur.

Termostatik vanalar, sıcak suyun radyatöre geçişini, oda sıcaklığı ayarladığımız değere erişince kısar veya tamamen kapatır. Sonuç olarak, sıcak su akışının kesilmesi, kombi ya da kazanların daha az çalışmasını ve %15’e varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlar.

Kombi yeniden çalıştırıldığında, soğumuş evi ısıtabilmek için daha fazla çalışır ve doğal gaz harcar. Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.

Radyatörlerin üstünde ya da önünde perde, mobilya ya da mermer bulunması çamaşırları oda içerisinde kurutmak yakıt tüketimini artırır.