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Dockers by Gerli, Bu Baharda Marin Kanvas Şıklığının Adresi

Dockers by Gerli, Bu Baharda Marin Kanvas Şıklığının Adresi

06 Nisan 2018 Cuma 12:03
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Dockers by Gerli, Bu Baharda Marin Kanvas Şıklığının Adresi

Dockers by Gerli’nin marin kanvas ayakkabı koleksiyonu birbirinden farklı tonlardan oluşan renk seçenekleri ve bağcıklı modelleri ile rahat kullanım imkanı yaratıyor. Koleksiyona hakim olan bej, bordo, yeşil, lacivert ve füme tonlardaki ayakkabılar ılık bahar günlerinde her tarzın en özel tamamlayıcısı oluyor. Kareli gömlekler, keten ve kot pantolon ya da şortlarla rahatlıkla kombinlenebilen marin kanvas ayakkabılar yaz aylarının enerjisini yansıtıyor.

Şık, modern ve tarz oluşları kadar konforlu yapılarıyla da erkeklerin beğenisini kazanan marin kanvas modellerle hem gündüz hem gece şıklığı sağlamak mümkün. Ofiste, hafta sonu aktivitelerinde ve arkadaş buluşmalarında da rahat kullanım imkanı sunan Dockers By Gerli marin kanvas modeller, mevsimin en favori ayakkabısı olacak!

Dockers by Gerli’nin birbirinden tarz ayakkabı koleksiyonunu yakından görebilmek için FLO, In Street ve tüm seçkin satış noktalarına uğrayabilir, www.flo.com.tr’yiziyaret edebilirsiniz

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DockersDockers By Gerli
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