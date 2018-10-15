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“Diziler suç işlemeye teşvik ediyor”

Televizyon ekranlarında oynanan günümüz dizilerinin sahneleri, ahlaki ve etik olmayan davranışlarıyla insanları suç işlemeye teşvik ettiği ve sözkonusu kötü mesajların beyin hafızasına gitmesinin engellenebileceği vurgulandı.

“Diziler suç işlemeye teşvik ediyor”

Televizyon ekranlarında oynanan günümüz dizilerinin sahneleri, ahlaki ve etik olmayan davranışlarıyla insanları suç işlemeye teşvik ettiği ve sözkonusu kötü mesajların beyin hafızasına gitmesinin engellenebileceği vurgulandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:07
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“Diziler suç işlemeye teşvik ediyor”

Analiz Uzmanı Taner Akkuş, “Her bir bölümünde yaralama eylemi ve cinayet işleme gibi vakalar ile suça teşvik eden dizi senaryoları, aynı zamanda da ahlaki olmayan yasak aşk gibi yanlış tutum ve davranışlar üzerinden toplumu aşılayarak dejenere etmekte” dedi.
Türkiyenin en genç kanaat önderi ünvanına sahip Analiz Uzmanı Taner Akkuş, Türkiye’de ilk olan nefesten kimlik analizi, boşanma öncesi arabuluculuk, evlilik öncesi eğitim, empatiye davet, öfke ile sinir ayrımı ve beyin resetleme gibi önemli projelere imza attı.
Analiz uzmanı Akkuş, “Her ne kadar Rtük yönetimi gibi merciler çeşitli yasal düzenlemeler ile müdahale etse de, Televizyon dizilerinin gençlere olumsuz rol modeller sunduğunu, başrol oyuncularının giyim tarzı ve özenle seçilmiş özlü konuşmalar üzerinden özentiliği ve taklitçiliği aşılayarak kendisi olmaktan çıkarılması toplumsal destek ile de engellenebilir "dedi.
Akkuş, konu ve görsel içerik olarak toplumumuzun ruh sağlığı ile manevi duyguları açısından sakıncalı olduğunu, programların insanları genelde örf, adet, geleneksel ve kültürel değerlere yabancılaştırarak ahlaki olmayan davranışlara, şiddete ve suça meyillendirdiğini belirtti. Akkuş, “Kendi yaşantılarından daha  üst seviyede bir hayata özenmek ve böylece özenilen hayatı elde etmek için de, kolay para kazanma yolları gibi çeşitli illegal yapılara yönleniliyor” diye konuştu.

AİLELER DE KENDİ İÇİNDE MÜDAHALE EDEBİLİR

Toplumsal destek ve el birliği ile önlem alınabilecek ve aile içi dayanışma ile ancak çözüme ulaşabileceğini aktaran Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aileler malum dizilerin gün ve saatinde izleyenlerin mutlaka dikkatini dağıtacak küçük bahaneler üretmeli. İzlemeyi engellemek veya seyretmeyi yasaklamak gibi girişimler konuyu daha gizemli tutacağından, caydırıcı eylemler ile daha doğru bir sonuç elde edilebilir. Örnek vermek gerekirse, “Bir bardak su verir misin? Gibi. Eve en yakın komşusunu davet ederek misafir etmek ya da sürekli çeşitli gündemsel sorular sormalı. Ayrıca, yanlarında yüksek sesle telefonla konuşma gibi bazı stratejik girişimlerle çocuklarımızın ve gençlerimizin dikkatini dağıtarak, beynine giden karar alma mekanizmasına müdahale etmeli. Dizilerin çoğunun içerik ve görüntülerinden rahatsız olmadan bütün aile fertleriyle izlemekte artık zorluk çekiyoruz. Sözkonusu programlardaki şiddet içerikli görüntü ve konuşmaların sınırlandırılması ve toplumsal destek ile müdahale edilmesi gerekir. Aksi takdirde Türkiye'de boşanma oranlarının daha da artmasında, alkol ve çeşitli madde kullanımı, kadına şiddet ve bireysel suç işleme de etkili olabilecektir.”
Türk tarihi, mimarisi, müziği, yöresel ve geleneksel tanıtımlar, edebiyat ve sanatlar konusunda daha fazla yayın yapılması gerektiğini söyleyen Akkuş, gelecek nesillerin yetişmesinde rol alacak ve ahlaki değerlerimizi temsil eden senaryolar ile medya da mutlaka şekillenmeli diyerek sözlerini tamamladı.
 

Son Güncelleme: 15.10.2018 14:29
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