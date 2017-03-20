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DİYARBAKIR'DAKİ TERÖR OPERASYONU

20 Mart 2017 Pazartesi 10:53
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Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Oğuzcan ile Jandarma Uzman Onbaşı Ezim'in cenazesi, törenle memleketlerine uğurlandı - Törene, İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

DİYARBAKIR'DAKİ TERÖR OPERASYONU
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan ile Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim için tören düzenlendi.

Diyarbakır General Galip Deniz Kışlasında düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Albay Bilal Özpınar, törende yaptığı konuşmada, kahraman şehitlerin daima Türk milletinin kalbinde yaşayacağını söyledi.

Özpınar, "Ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişi sağlamak, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimizi yaşatmak için aynı inanç azim ve kararlılıkla, verilen tüm görevleri layıkıyla yapacağımızı, her türlü bölücü terör örgütü ile mücadeleye devam edeceğimizi yüce Türk milletimizin bilmesini isteriz." dedi. 

Daha sonra şehit Oğuzacan'ın naaşı Gaziantep'e, şehit Ezim'in naaşı ise Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit Oğuzcan'ı kardeşi Ahmet Oğuzcan asker selamıyla uğurladı.

Törene, şehitlerin yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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