banner100


banner197
Ana SayfaGÜNCEL

"DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMANIN TERÖR SALDIRISI OLDUĞU NETLEŞTİ"

12 Nisan 2017 Çarşamba 10:34
Bu haber 457 kez okundu

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Bağlar'daki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın, terör saldırısı olduğunun netleştiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın, terör saldırısı olduğunun netleştiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Habertürk TV'de canlı yayında, saldırının dışarıdan açılan tünelle yapıldığını söyledi.

"Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde"
Patlamanın teknisyenin zırhlı aracı tamiri sırasında gerçekleştiğinin açıklandığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"Acaba bu tamirden mi oldu diye epey bir araştırma yaptılar. Dün gece itibarıyla netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde. Ama onun ötesinde de bir teknisyen arkadaşımız daha enkaz altından çıkarıldı, şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. Çünkü bir araç da patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. İlk önce bir kişi içeriye girip bir çalışan marifetiyle bir şey koydu mu diye düşünmüştük ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirmişler."

Soylu, emniyet binalarının etrafında ayda bir arama tarama yaptıklarını aktararak, "Yani böyle bir tehditle karşılaşmayalım diye. Demek ki çok kısa bir sürede böyle bir şey kazmışlar yerin altında bir patlayıcı yerleştirmek suretiyle... Tüm detayları Vali Bey açıklayacak." dedi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.