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Diyarbakır'da terör operasyonu

29 Mart 2017 Çarşamba 11:38
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- Bismil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör operasyonu
 DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 11 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Bismil ilçesinin Tepe köyünde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanması, suç aleti ve vasıtalarının ele geçirilmesi amacıyla dün saat 05.30'dan itibaren bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şüphelilere ait kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 252 muhtelif fişek, 10 cep telefonu, örgütsel doküman ve bilgisayar kasası ele geçirildiği kaydedildi.

Anadolu Haber Ajansı
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