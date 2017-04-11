DİYARBAKIR'DA PANZER ONARIMI SIRASINDA PATLAMA

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde saat 10.47'de panzer aracının tamiri esnasında nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Patlamada, bir sivil personel kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın tedavileri ise sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır."





Bina kısmen çöktü

Öte yandan, patlamanın şiddeti ile söz konusu binada kısmen çökme meydana geldi, çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Soylu: Bir kişi enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Tuzla'da iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, patlamaya ilişkin bilgi verdi.

Patlamanın, Diyarbakır Emniyetinin Çevik Kuvvet biriminin bir kademesinde, demirbaşların tamir, bakımının yapıldığı sırada meydana geldiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Dışarıdan bir müdahale var mı, yok mu diye arkadaşlarımız bakıyorlardı. Şu anda dışarıdan bir müdahale olmadığı, tamir esnasındaki araçtan kaynaklanan bir patlamanın olduğu... Bir kişi enkaz altında. AFAD yaşadığını söylüyor. Bir ağır yaralı var. Bir de sayısını henüz bilmiyoruz hafif yaralılar var. Geçmiş olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da, çevik kuvvet bakım onarım binasında sabah saatlerinde patlama yaşanmasının ardından Vali Hüseyin Aksoy'u telefonla aradı.

Anadolu Haber Ajansı