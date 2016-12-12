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Diyanet İşleri Başkanı Görmez Pakistan'da

12 Aralık 2016 Pazartesi 11:55
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Görmez: "Hz. Muhammed, eski dünya ile yeni dünyanın ortasında bir yerde durur. O getirdiği dinin kaynağı bakımından eski dünyaya aittir fakat getirdiği dinin mesajı bakımından gelecek dünyaya aittir"

Diyanet İşleri Başkanı Görmez Pakistan'da
LAHOR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Müslümanlar'ın Hz. Muhammed'i anma konusunda cömert ancak anlama konusunda cimri olduğunu söyledi. 

Pakistan'ı ziyaret eden Görmez, Lahor kentinde Uluslararası Siret Konferansı'nın Pazartesi oturumunda yaptığı konuşmada, "Hz. Muhammed, eski dünya ile yeni dünyanın ortasında bir yerde durur. O getirdiği dinin kaynağı bakımından eski dünyaya aittir fakat getirdiği dinin mesajı bakımından gelecek dünyaya aittir." diye konuştu.

Peygamberi anma toplantılarının, anlama toplantılarına dönüştürülmesi gerektiğine işaret eden Görmez, "Biz sürekli geçmişe giderek Peygamberi öğrenemeyiz. Geleceğin peygamberini tahsil etmeliyiz." ifadesini kullandı. 

Mehmet Görmez, konuşmasında Pakistanlı şair Muhammed İkbal'in İslam Düşüncesinin Yeniden Teşekkülü kitabında kullandığı "İslam bir yoldur, bir durak yahut menzil değil" sözüne atıfta bulunarak, "O bizi hakikate ve sonsuza götüren sürekli yoldur. Yolun en büyük saiki harekettir. Bizi yolun sonundaki hakikate götürecek iki şey vardır. Biri cihat, diğer içtihat. Cihat, adam öldürmek değildir. İçtihat, sadece fıkıh alanında değil, aklımızı ve zihni melekelerimizi sonuna kadar kullanmaktır." şeklinde konuştu.

Konferansa Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Pakistan Din İşleri ve Uyum Bakanı Serdar Muhammed Yusuf da katıldı.
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